La FMF vuelve a la carga por Luka Romero

La Federación Mexicana de Futbol no quita el dedo del renglón y nuevamente trata de convencer a Luka Romero para que juegue con la Selección mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026, bajo las órdenes de Javier Aguirre.

El futbolista del Cruz Azul reconoció en entrevista con Récord que los directivos del Tricolor ya lo contactaron para realizarle una propuesta, pero que él no se quiere precipitar.

“Es una decisión que aún no tomé. Ahora estoy metido acá en Cruz Azul, quiero hacer un buen torneo, y después eso ya veremos”, señaló el joven de 20 años.

Por otro lado, el diario Marca informó que la FMF busca convencer a Luka con un proyecto donde él asumiría un rol protagónico en el esquema del Vasco Aguirre, además de que construirían un entorno cómo a su alrededor, tanto dentro como fuera del campo.

Negativas

Luka Romero cuenta con tres nacionalidades, argentina por sus padres, española por residencia y mexicana, debido a que nació en Durango; por lo que no es la primera ocasión que la Federación lo busca para que se integre al Tricolor.

En 2020 tuvo una reunión con gente de la Selección para saber si estaba interesado en vestir la camiseta de la Selección mexicana, a lo cual se negó, pues su deseo es jugar con Argentina.

“Fui a una reunión con España porque por respeto siempre hay que escuchar a todo el mundo. Pero les agradecí y les dije que quería estar en la Selección Argentina. De México también me llamaron y fuimos a una comida, pero también les dije lo mismo (...) Argentina fue la que primero se fijó en mí y me llamó. Me gustó mucho cuando estuve y voy a estar en la Selección hasta que no me quiera más”, declaró en ese entonces a El Clarín.

Luka Romero, hasta el momento, solo ha jugado en las categorías menores de Argentina, siendo la Sub-20 en la que más partidos acumula, siendo un total de nueve encuentros.