Mujer arremete contra las Chivas por nuevo fracaso: “Están traumando a mi hijo”

Chivas quedó fuera de la fase final del Clausura 2025 de la Liga MX, lo que provocó tristeza y frustración entre sus millones de seguidores; sin embargo, en redes sociales ha destacado el caso de un pequeño fan, cuya madre acusó al club de “traumar” a su hijo.

A través de TikTok se difundió un video en el que aparece un pequeño seguidor de los rojiblancos, mientras la madre reclama al Guadalajara por provocarle decepciones a su hijo.

“Este es un mensaje directo para Chivas. Están traumando a mi hijo. En su examen tenía que identificar que era la tristeza para él, y se dibujó llorando frente a una televisión ¿Qué te pone triste? Que las Chivas no ganen. Seis años tiene el niño y ya me lo están traumando”, se oye en la voz en off.

Las Chivas igualaron a un tanto con el Atlas en la jornada 17 del Clausura 2025 y con esto quedaron fuera del plya-in, al terminar en la posición 11 de la tabla general.

Con esto, el Rebaño sagrado suma otro torneo en el que no logra ser campeón. La última ocasión que levantó la copa fue en el Clausura 2017, en el que superó a los Tigres en la final.

Cambios en el Rebaño

Al consumarse un nuevo fracaso, el club rojiblanco ya cobró a su primera víctima, que se trata del entrenador Gerardo Espinoza quien ya no continuará en la institución al no conseguir el objetivo de clasificar a la fase final.

Javier Mier, director deportivo de las Chivas, fue quien confirmó la noticia y señaló que deben elegir al nuevo entrenador antes del 21 de mayo, cuando comenzarán la pretemporada para el Apertura 2025.