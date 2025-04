Nuria Diosdado declinó posar desnuda en revista pese a la oferta económica

Una de las figuras más emblemáticas de la natación artística mexicana, Nuria Diosdado, protagonizó un acto de profunda convicción que trasciende las piscinas y los podios, revelado durante su participación en el Sport Summit Latam 2025.

La sirena azteca compartió con la audiencia del foro la desconocida anécdota de cómo rechazó una lucrativa oferta de una revista para posar desnuda, una decisión que pone de manifiesto su firme compromiso con sus valores y su conciencia del impacto que su imagen tiene en las nuevas generaciones de deportistas, especialmente en un contexto donde el apoyo económico a los atletas no siempre es el ideal.

¿Qué revista propuso a Nuria Diosdado posar desnuda?

Con la madurez y la claridad de quien conoce el peso de su ejemplo, Diosdado explicó que, a pesar del atractivo económico de la propuesta, la idea de posar desnuda simplemente no resonaba con sus principios: “Para empezar, para mí, la palabra desnuda era como no lo haría. Alguien me decía, pero cuánto te pagan para empezar era como es que no es lo que me paguen, es que no me imagino posando desnuda”, confesó dejando claro que su decisión no se basó en una negociación económica, sino en una convicción personal, en un momento donde la falta de patrocinio es una realidad para muchos atletas.

La medallista panamericana profundizó en las razones que la llevaron a declinar la oferta, al revelar una profunda conciencia de su rol como líder en un deporte donde las jóvenes atletas son especialmente vulnerables a los mensajes mediáticos, “Yo decía, no puedo ser la líder de un deporte en donde niñitas que no más de 15, 16 años duran en el lado sincronizado, porque si no llegas a la Selección ya se retiran y que estén viendo a la imagen del deporte quizás así”, reflexionó Diosdado durante su ponencia, con sensibilidad hacia las futuras generaciones de nadadoras artísticas, en un entorno donde el apoyo económico a menudo es esquivo.

Su firme postura no solo protege su propia imagen, sino que también envía un mensaje sobre la importancia de la integridad y la responsabilidad social de los atletas, especialmente cuando las oportunidades económicas pueden parecer limitadas.

Aunque la atleta no brindó el nombre de la publicación que le hizo esta propuesta hace ya varios años, solo indicó que se trató de una revista que también era de corte deportivo.

En un entorno deportivo donde la imagen a menudo se prioriza sobre los valores, la decisión de Nuria Diosdado, fue sumamente aplaudida, al recordar que el verdadero legado de un deportista se construye sobre la base del respeto, la ética y la inspiración genuina.