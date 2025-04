¿Pleito con Verstappen? Helmut Marko se va de Red Bull en medio de la crisis

Red Bull no atraviesa su mejor momento en la Fórmula 1 y poco a poco ha ido perdiendo protagonismo ante el gran presente de McLaren, que lidera tanto el campeonato de constructores y pilotos.

Esta crisis de resultados parece traer sus consecuencias y, en las últimas horas, se dio a conocer que Helmut Marko dará un paso al costado del equipo al final de temporada.

¿Pleito con Verstappen?

Las deficiencias del RB21 ya han generado malestares en Max Verstappen, quien ha expresado públicamente los problemas que ha enfrentado al volante.

Incluso, el tetracampeón del Gran circo ya advirtió a los altos mandos de la escudería sobre irse al final de temporada en caso de que no le den un auto con el que pueda competir por el título mundial.

Por esta razón, han surgido versiones sobre un posible descontento entre Mad Max y el asesor de los Toros Rojos, creciendo las especulaciones sobre si este sería el verdadero motivo por el que daría el paso a un costado.

Sin embargo, Helmut Marko tomaría la decisión de marcharse de Red Bull no para irse a otro equipo, sino para retirarse de forma definitiva.

De hecho, en entrevista para Sky Sports Alemania, Marko expresó su deseó porque el legendario Sebastián Vettel sea su sucesor.

“Sería fantástico que alguien como Sebastian tome el relevo. Ya está trabajando con chicas en el karting en Arabia Saudita. No creo que necesite un año, en dos carreras tendría todo bajo control”, dijo.

“Está claro que llega un momento en el que no puedes continuar, y no sólo por la edad, sino porque el ritmo de viajes supone un esfuerzo que no es pequeño”, añadió el asesor de RB, aunque sin entrar en detalles de cuándo dirá adiós de forma definitiva.

¿Cómo marcha Red Bull en la actual temporada?

Desde la salida de Checo Pérez, las cosas no han resultado nada bien en el equipo de Milton Keynes. Primero, apostaron por Liam Lawson, pero tan solo dos carreras después le dieron las gracias y fue sustituido por Yuki Tusunoda, quien hasta ahora no ha cumplido con las expectativas.

En lo que respecta al campeonato de pilotos, Verstappen marcha tercero con 87 puntos, mientras que en Constructores, los Toros Rojos son terceros con 89 unidades, con una desventaja bastante amplia sobre McLaren.