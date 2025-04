¡Rivales a vencer! Erik Lira asegura que Cruz Azul es tan fuerte que intentan desestabilizarlos

(Photo by Leopoldo Smith/Getty Images)

Luego de haber dado la campanada en la Copa Campeones de la Concacaf eliminando al América en un partido agónico, Cruz Azul se enfoca en su siguiente objetivo que su las semifinales del certamen ante Tigres. Es por ello que a solo unas horas de que ruede el balón en el primer episodio de la serie, el capitán Erik Lira salió a dar unas palabras sobre la actualidad del grupo.

Dentro de todos los temas interesantes que toco el 6 de la Noria, estuvieron los rumores de una división de grupo, mismos que hicieron mucho ruido hace un par de semas y generaron cierta incertidumbre en los fanáticos cementeros por su posible realidad.

"Es Cruz Azul y así como nos ven tan fuertes, creo que nos buscan desestabilizar o un poco distraernos, pero desde el día uno con Vicente nos propusimos estar fuertes y no dejar entrar gente que no es nuestra. Así que ahora disfrutamos el día a día como equipo en la Noria, llegamos temprano, no nos queremos ir y es muy lindo estar en un grupo así“, expresó.

Es importante destacar que con anterioridad, otros elementos como Rodolfo Rotondi, Gabriel Fernández, Gonzalo Piovi y Chiquete Orozco, salieron a defender a su estratega, asegurando que no hay división de grupo y todo piensan en el mismo objetivo.

¿Cuándo es el siguiente juego de Cruz Azul?

El choque entre capitalinos y regios está pactado para disputarse el miércoles 21 a las 20:00 horas en el Estadio Universitario, que vivirá una fiesta.

Por su parte, la Vuelta será en el Estadio Olímpico Universitario el jueves 1 de mayo a las 20:00 horas. Este será la definición de la serie y el juego que arrojará al gran finalista de esta llave, recordar que frente a ellos, Inter Miami y Vancouver luchan por el boleto restante.