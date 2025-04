Chucky Lozano: “No me gustó que no me llevara a Copa América”

Hirving Lozano lleva más de un año sin jugar con la Selección mexicana, por lo que se perdió la Copa América 2024, por lo que el futbolista del San Diego FC reconoció que le molestó que Jaime Lozano lo dejara fuera de la convocatoria.

El Chucky señaló que es el único mexicano que ha sido campeón en dos ligas europeas diferentes, pero que eso no bastó para ser convocado para jugar con el Tricolor en el torneo de la Conmebol.

“No me gusto que no me llevara a Copa America. En ese momento era campeón de Italia, me fui a Holanda y fui campeón. He sido el único mexicano que lo he logrado en dos países diferentes en Europa y no ir a la Copa America es para estar molesto. No me gusto, no me agrado, pero hay que aceptarlo y respetarlo”, declaró en entrevista para ESPN.

El último juego del Chucky con el Tri fue en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf, en marzo del 2024. En aquella ocasión, México fue superado por Estados Unidos y al finalizar el encuentro, Lozano declaró a los medios que el planteamiento del juego no fue el correcto.

A partir de ese momento, Jaime no fue convocado por el Jimmy Lozano y en un principio tampoco por Javier Aguirre, aunque en el último Final Four de la Nations League estaba en la prevista del Vasco, al final no pudo se llamado debido a que sufrió una lesión.

En total se ha pedido 13 encuentros: los tres de la fase de grupos de la Copa América 2024, los cuatro de Liga de Naciones y seis amistosos.

Sueña con el Mundial de Clubes

El nuevo Mundial de Clubes 2025 se disputará entre los meses de junio y julio, por lo que la FIFA autorizó a los equipos participantes de reforzarse con jugadores de otras instituciones, por lo que el Chucky Lozano sueña con jugarlo con el Pachuca.

“Si me dan la oportunidad de estar en el Mundial de Clubes, lo principal es hablar con el club, si está de acuerdo o no, pero la verdad es que yo me pongo a manos de mi club y si me da la oportunidad bien y si no a seguir trabajando y seguir mejorando porque la liga sigue y voy a tener partidos todo ese tiempo”, indicó.

Aunque también señaló que le gustaría estar en la Copa Oro, en la cual competirá la Selección mexicana este verano. “Claro que sí está la posibilidad de ir a la Copa Oro me encantaría, estaría muy feliz de estar ahí porque me encanta estar en la selección”, agregó.