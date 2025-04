Esta es la profecía de Julio César Chávez sobre la pelea Canelo vs. Scull, ¿nocaut o larga noche para el tapatío?

Con la experiencia de haber pisado los cuadriláteros más importantes del mundo, Julio César Chávez Jr., ofreció su perspectiva sobre el próximo choque entre el campeón indiscutido de los supermedianos, Saúl “Canelo” Álvarez, y el invicto retador cubano William Scull.

Julio César Chávez Jr. predice al ganador de la batalla Canelo vs. Scull

En una reciente conferencia de prensa virtual, el ‘Junior’ no dudó en aventurarse con un pronóstico que sugiere un combate largo y estratégico.

Chavez Julio César Chávez Jr asegura que está listo para su regreso (Manuel Velasquez/Getty Images)

“A William Scull no lo conozco, sé que es campeón, no es malo, pero tampoco es gran boxeador. Y Canelo es bueno, sabemos que no le va a ganar quien sea. Entonces por las dos cosas que comenté, pienso que Scull podría irse a la decisión con Canelo”, declaró Chávez Jr., mostrando un respeto cauteloso hacia el retador cubano, pero confiando en la calidad boxística del tapatío.

El hijo de la leyenda del boxeo mexicano profundizó en su análisis, señalando que la vía del nocaut luce improbable en este enfrentamiento: “En las últimas peleas, Canelo no ha definido por nocaut y Scull se va a preparar al 100 por ciento. Entonces, la combinación de que Canelo no esté al 100 por ciento como en sus mejores peleas y que Scull tenga esta oportunidad, creo que podría irse a decisión”, argumentó Chávez Jr., sugiriendo que la estrategia y la resistencia podrían ser los factores determinantes en el desenlace del combate.

Mientras tanto, Saúl Álvarez ya se encuentra en Arabia Saudita, afinando los últimos detalles de su preparación bajo la atenta mirada de Eddy Reynoso.

William Scull vs. Canelo Álvarez El mexicano tiene nuevo retador que enfrentará en Arabia Saudita (Getty Images)

El cambio de horario y el nuevo escenario son elementos clave en la adaptación del campeón, quien busca iniciar con pie derecho este nuevo capítulo de su carrera, enmarcado en el lucrativo acuerdo por cuatro peleas con Turki Al-Sheikh.

La predicción de Chávez Jr. añade un elemento más de expectativa a un combate que ya genera gran interés entre los aficionados al boxeo a nivel mundial.