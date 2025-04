“Se forzó un cambio que no era Natural”: Layún arremete contra la gestión generacional en el Tri

Con la autoridad que le otorgan sus múltiples convocatorias y su liderazgo en la Selección mexicana, Miguel Layún habló de forma crítica sobre cómo se ha manejado el cambio generacional en el equipo tricolor.

¿Cuál fue la crítica de Layún?

El exlateral no dudó en señalar que, en su opinión, se forzó un proceso que debió haber ocurrido de manera natural, con consecuencias negativas para la competitividad del combinado nacional.

Miguel Layún Miguel estuvo acompñado de Vaca, Faitelson y La Volpe (@miguel_layun)

“Hablábamos del cambio generacional y empujábamos o había gente. Yo no me voy a meter ahí porque yo nunca lo empujé. Se empujaba. Algo que tiene que pasar por naturalidad, no es un tema que se tiene que imponer”, sentenció Layún.

El exfutbolista del Porto recordó momentos específicos donde se priorizó la juventud por encima de la experiencia con resultados contraproducentes: “¿Viene la Copa América y qué fue lo que se obligó a hacer creyendo que era el momento adecuado para hacer un cambio generacional? Se dejó de convocar a jugadores de experiencia y de jerarquía para llevar jóvenes; quedó fuera la Selección mexicana y se pidieron cabezas”, ejemplificó.

Layún también recordó con molestia la presión mediática para “rodar cabezas” de jugadores experimentados tras resultados adversos: “Yo estaba en un medio de comunicación en ese momento y te lo juro, me molestó muchísimo que se dijera es que tienen que rodar cabezas. ¿Por qué tienen que rodar cabezas? No, hace dos semanas estabas diciendo que tenían que venir solo jugadores jóvenes”, criticó, señalando la inconsistencia de ciertos análisis y la falta de visión a largo plazo.

Para Miguel, la clave para conformar una Selección competitiva radica en el presente y en el rendimiento actual de los futbolistas, independientemente de su edad: “La Selección mexicana es para los mejores mexicanos en la actualidad. Si hoy Henry Martín es el mejor centro delantero, debería estar Henry Martín. Es que hay que pensar en la Copa del Mundo. Veremos qué pasa cuando la Copa del Mundo. El jugador es de momentos, el jugador es de rachas”, argumentó, basándose en su propia experiencia como futbolista profesional.

Finalmente, Layún elogió la gestión de Javier Aguirre, destacando su enfoque en la competencia interna y el mérito deportivo; “Eso para mí es lo que está cambiando con este entrenador. Yo lo conozco perfectamente, llegó al Monterrey cuando estaba yo ahí y el tipo no podías poner la pelota en el aire porque te mataba a gritos, literalmente. Entonces empiezas a entender que tienes que competir desde los entrenamientos. Y eso para mí es lo que está cambiando con este entrenador”, concluyó Layún, dejando entrever que la clave para un futuro exitoso del Tri reside en la competencia constante.