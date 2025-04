Alarma en España, filtran que Real Madrid no se presentará a jugar la final contra el Barcelona

El Real Madrid podría no presentarse en la final de la Copa del Rey

La fuerte protesta del Real Madrid, que culminó con la suspensión de actos oficiales previos a la final de la Copa del Rey y la filtración de su posible no presentación al partido, provocó una reacción pública por parte del presidente de LaLiga, Javier Tebas.

A través de un extenso mensaje en sus redes sociales, Tebas no se guardó críticas hacia la actitud del club blanco, donde describe una supuesta estrategia de control y presión que va más allá de la mera protesta arbitral.

Clásico español Barcelona vs. Real Madrid se enfrentan en la final de la Copa del Rey (Getty Images)

Tebas comenzó su publicación acusando directamente al Real Madrid de buscar un “control de poder” en el futbol español, señaló una supuesta aversión hacia toda figura o institución que no se pliegue a sus deseos.

Mencionó específicamente su propia relación con el club, así como las del presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, y el expresidente de la Federación Gallega de Futbol, José Luis Louzán.

¿Real Madrid jugará la final de la Copa del Rey?

El punto más álgido del mensaje de Javier Tebas se centró en las informaciones que circulan sobre la posibilidad de que el Real Madrid no se presente a la final de la Copa del Rey.

Tebas no ocultó su alarma ante esta filtración, interpretándola como la culminación de una estrategia de presión y control, al referirse a la suspensión de actos oficiales, el presidente de LaLiga señaló directamente: ’Filtra que no se va a presentar en la final de la Copa.

Esta mención explícita subraya la gravedad con la que Tebas percibe la amenaza de un plante del Real Madrid, un escenario que considera un acto de presión inaceptable y perjudicial para el futbol español

El presidente de LaLiga también se refirió a la situación de los comentaristas de televisión, sugiriendo una presión del Real Madrid para que sus opiniones se alineen con los intereses del club; asimismo, aludió a la reforma arbitral, insinuando que el Real Madrid se opone a cualquier avance que no sea bajo sus propios términos.

El punto álgido del mensaje de Tebas llegó al abordar directamente la protesta del Real Madrid tras las declaraciones de los árbitros, a quienes describió como “hartos del acoso constante desde Real Madrid TV”.

El presidente interpretó el desprecio por los actos oficiales como una respuesta propia del club: “Suspende la rueda de prensa. Se salta el entrenamiento en La Cartuja. Desprecia los actos oficiales de la final de Copa. Filtra que no se va a presentar en la final de la Copa. Qué piel tan fina”.

Con una serie de frases lapidarias, Tebas resumió su visión de la actitud del Real Madrid: “No protesta, presiona. No se queja, amenaza. No discrepa, castiga. No quiere mejorar el fútbol, quiere su futbol”.

El explosivo post de Javier Tebas expone una fractura profunda y un enfrentamiento directo entre el presidente de LaLiga y el Real Madrid, a tan solo unas horas de la final de la Copa del Rey.