Se viraliza video de Ibai Llanos donde pide perdón a Kylian Mbappé, aquí te lo mostramos

El streamer y reconocido madridista Ibai Llanos tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con Kylian Mbappé en el evento de una marca deportiva, donde pasó lago inesperado para todos los presentes.

Este encuentro, que generó gran expectación entre sus seguidores, no pasó desapercibido debido a un gesto particular de Ibai hacia el futbolista francés.

¿Por qué se disculpó Ibai Llanos con Mbappé?

Durante la conversación, Ibai decidió mostrarle y regalarle a Mbappé un cuadro con un tuit que él mismo publicó en mayo de 2022, momento en el que se esperaba que el jugador francés fichara por el Real Madrid, pero finalmente renovó su contrato con el Paris Saint-Germain.

El tuit en cuestión es un mensaje bastante directo y frustrado por la decisión de Mbappé, reflejando el sentir de muchos aficionados madridistas en aquel entonces.

“Estuviste muchos años que parecía que venías o no venías al Real Madrid. Y un mensaje que yo te puse, espero que no te enfades Mbappé, te quiero pedir perdón: ‘Mbappé me estás tocando los cojones y me estás jodiendo la vida“, explicó la estrella del streaming, lo que provocó la risa del astro francés.

Ante la sorpresa de Mbappé, Ibai aprovechó el momento para pedirle disculpas por el contenido de aquella publicación.

La reacción del astro francés fue de sorpresa e incluso diversión; Mbappé respondió con humor al gesto de Ibai, aceptando las disculpas del streamer y comentando que era la primera persona que lo insultaba y luego le pedía perdón en persona.

Este encuentro entre Ibai Llanos y Kylian Mbappé, cargado de humor y simbolismo, generó una oleada de comentarios y reacciones en las redes sociales. Para muchos, representa un cierre de un capítulo en la relación entre el streamer y el jugador, ahora que Mbappé finalmente viste la camiseta del Real Madrid.