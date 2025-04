Precio exorbitante: Esto cuestan los boletos para ver el primer evento de la Triple A con WWE

El fin de semana de WrestleMania dejó muchas emociones y sorpresas a los fanáticos de la lucha libre, ya que además de robar reflectores con una cartelera de ensueño, hicieron la presentación por lo alto de la compra de Triple A. Esta adquisición levantó mucha expectativa en el público nacional, puesto que grandes eventos en conjunto se avecinan siendo el primero Worlds Collide.

Previo a que se anunciara la compra de la Caravana Estelar, las redes se paralizaron tras el anuncio de Worlds Collide evento que juntaría a la compañía mexicana con el roster de la tercera marca de la WWE, NXT. Si bien ese momento no se dieron detalles del mismo, en horas posteriores se reveló que Los Angeles sería el lugar del gran choque.

Tras varios días después del anuncio, se han liberado los boletos de la gran función, dejando ver a los aficionados que por una cifra exorbitante es que se podrá ingresar al Kia Forum, donde se llevaran a cabo las acciones.

¿Cuánto cuesta el boleto para asistir a Worlds Collide?

En primera instancia debemos mencionar que es mediante la página oficial de la WWE que los fanáticos podrá adquirir las entradas; sin embargo, en dicho sitio se puede apreciar que la venta de entrada para el evento no solo incluye Worlds Collide, sino también el Money in the Bank del 7 de junio. El costo mínimo para el boleto es de 330 dólares, pero puede incrementar hasta los 2 mil 600 dólares, algo que se traduce en 50 mil 825 pesos mexicanos.

Destacar que ambos eventos serán el mismo día, pero no en el mismo recinto, ya que donde debutará la Triple A, será el Kia Forum, mientras que el Money in the Bank tendrá a lugar en el Intuit Dome, ambos a las 11:30 y 15:30 horas.