Cuauhtémoc Blanco hace contundente comentario sobre América: “Con ese equipo, cualquiera dirige”

Para nadie es un secreto que en los últimos años el proyecto azulcrema se ha convertido en un ejemplo a seguir, consiguiendo en poco tiempo construir las bases de una época dorada que hasta el momento ha levantado un tricampeonato de Liga MX.

Sobre esto, el exjugador del América, Cuauhtémoc Blanco, habló en el podcast del Shaggy Martínez, asegurando que el gran trabajo de una directiva ambiciosa los ha llevado a conformar un gran plantel, mismo que por su calidad podría jugar solo sin contar con un entrenador en específico.

“Ahorita le metieron un chingo de lana. Tienen unos jugadorazos en la banca. Con ese pinche equipo que tiene, cualquier entrenador puede dirigir“, aseguró el exSeleccionado Nacional.

Asimismo, Blanco hizo ver que su comentario no fue para menospreciar el trabajo de André Jardine, sino para destacarlo, asegurando que a pesar de estar lleno de figuras, él tiene la capacidad para anteponerse y comandar un plantel que podría complicarse por la lucha de egos.

“También hay que darle mérito al entrenador y al grupo que ha hecho. Creo que ha hecho un excelente grupo y ha sabido manejar muy bien a un equipo. Eso es lo primordial como entrenador, saber llevar a un equipo de figuras. Está cabrón, ¿qué por qué estoy en la banca? Pues rómpete la madre para jugar de titular, tú te la ganas; antes no era tanto físico, ahora si no corres no puedes jugar“, sentenció el exgobernador de Morelos y actual diputado federal.

¿Qué sigue para el América?

Luego de haber sufrido una escandalosa eliminación en la Copa Campeones de la Concacaf, el cuadro comandado por André Jardine se dispone a poner todo su empeño en el tetracampeonato.

En la taba general, los azulcremas terminaron en la segunda plaza, lo que los obliga a esperar la resolución de Play In para iniciar su andar desde cuartos de final.