Diego Luna lanza la primera bola en el juego de los Diablos Rojos

El tercer juego de la serie entre los Diablos Rojos del México y los Conspiradores de Querétaro, de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), contó con dos invitados de lujo: Diego Luna y Genevieve O’Reilly, además de algunos storm troppers del Imperio Galáctico.

El actor Mexicano y la actriz irlandesa acudieron este 27 de abril al Estadio Alfredo Harp Helú para lanzar la primera bola del juego la LMB, mientras eran custodiados por los soldados imperiales.

Luna y O’Reilly están promocionando la segunda temporada de la serie ‘Andor, una historia de Star Wars’, por lo que acudieron al estadio de beisbol para participa en una dinámica con la novena capitalina.

Los interpretes también presentaron el jersey conmemorativo de Star Wars, que los Diablos Rojos usarán el próximo cuatro de mayo, día de Star Wars a nivel mundial.

De acuerdo con información de ESPN, Diego Luna convivió con el pelotero Robinson Canó con el que compartió que de niño acudió a ver un juego de los Pingos, aunque en el viejo estadio ubicado en Cuauhtémoc y Viaducto, a lo que el beisbolista le señaló que también lo conoció, debido a que su padre jugó con los escarlatas en los noventa.

“Me encantó estar aquí, me gustó venir, me gustaría volver a venir, pero venir en bola, con mi familia, con mis amigos, me gusta el béisbol y hace rato no voy”, señaló Diego para el mismo medio.

¿De qué trata Andor?

Es una serie de Disney+ que sirve de precuela para la película ‘Rogue One: una historia de Star Wars’, en la que se cuenta la historia de Casssian Andor —personaje que interpreta Diego Luna— y en la que se muestra cómo se va formando la Alianza Rebelde.

En ella podemos ver cómo Andor, un ladrón, se convierte en revolucionario y se une a la Rebelión para luchar contra el Imperio Galáctico que es controlado por el Emperador Palpatine y su aprendiz Darth Vader.

Genevieve O’Reilly da vida al personaje de Mon Mothma:, una senadora imperial, que ayuda a la creación de la Alianza Rebelde y que será clave para luchar contra el imperio.

La segunda temporada de ‘Andor, una historia de Star Wars’, se estrenó el pasado 22 de abril, con tres episodios, y contará con un total de 12.