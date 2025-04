“No conozco una emoción más grande que torear”: Diego Silveti

Diego Silveti es un torero mexicano que encontró su amor por la tauromaquia gracias a la herencia de su familia.

En entrevista exclusiva con Publimetro México, reveló cómo es la ardua preparación para poder dedicarse a su pasión, así como sus sensaciones previo a su participación en el Serial Taurino San Marcos 2025, en la Plaza de Toros de Aguascalientes.

Cómo fue que te iniciaste en la tauromaquia?

En mi caso la familia Silveti, soy el heredero de la dinastía más importante y más larga que existe en el mundo taurino, sobre todo en México, soy la cuarta generación. Prácticamente de niño fui entendiendo la tauromaquia y con el tiempo tomé esta pasión que se convirtió en mi profesión. Este año cumplo 14 años que inicié y ha sido una carrera muy bonita, como todo,con sus altibajos, pero me ha dado la maravillosa oportunidad de seguir con un legado.

¿Cómo manejas los riesgos que implica este deporte?

El hecho de jugarte la vida y tener en frente un animal que te puede producir heridas muy fuertes o que incluso te pueda quitar la vida le da una emoción muy especial. Como torero es algo único y que no se puede explicar, torear es poner todo tu sentimiento, yo no he conocido en mi vida una emoción más grande que esta.

¿Cómo te preparas antes de un evento tan importante como este?

Para una feria como esta la preparación es muy intensa, la intento dividir en varias etapas. Una desde luego es la preparación deportiva, física, tienes que estar preparado como un deportista de alto rendimiento, tanto en tu alimentación y ejercicio porque al final de cuentas el toro te exige muchísimo. Después es la preparación taurina, hemos estado en los últimos 15 días en distintos ranchos entrenando. Luego está la parte mental y la espiritual, que para mí es muy importante, donde uno intenta manejar esa parte de concentración.

¿Cuáles son tus sensaciones previo a tu presentación en la Plaza de Toros de Aguascalientes?

Muy contento de poder regresar a la feria más importante de nuestro país, Aguascalientes es un emblema para la tauromaquia en México, donde se presentan los mejores toreros y es un gran escaparate.

¿Qué podemos esperar de Diego Silveti en su presentación en el Serial Taurino de San Marcos?

Antes que nada mi entrega y el hecho de que son días que en el calendario marcan mucho. El tener un triunfo en esa plaza te da la oportunidad de tener una trayectoria importante, he tenido la suerte de indultar ahí a dos toros, de tener varias salidas en hombros, también de sufrir dos cornadas. Es un momento muy bonito de mi carrera y quiero que se vea reflejado y que el público de Aguascalientes pueda ver a un Diego Silveti en plenitud, que pueda triunfar y sobre todo entregar emociones.

¿Cómo defines tu estilo de toreo y qué se necesita para encontrarlo?

Cada persona y cada alma es diferente y cuando uno está frente a un toro trata de sacar lo que tiene y lo que es. Desde luego que mis antepasados han influido en mi quehacer taurino, en desarrollar mi propio estilo, pero que va ligado a la esencia de los Silveti y a esa personalidad.