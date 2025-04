Titán hace historia en Aniversario de la Arena México conquistando el Campeonato Universal

En el marco del 69 Aniversario de la Arena México, una vibrante y cardiaca función mantuvo al público al filo de sus asientos con la gran final del Campeonato Universal del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Titán se consagró como el gran vencedor de una noche histórica, protagonizando junto a Ángel de Oro y Esfinge un espectacular triangular para definir al nuevo monarca. Recordar que “El Inmortal” llegó a esta instancia tras superar a Stigma y Mephisto; Esfinge lo hizo eliminando a Akuma y Niebla Roja, mientras que Ángel de Oro consiguió el último pase tras derrotar a Euforia y Flip Gordon.

¿Cómo se desarrolló el último triangular?

Cada finalista entregó el máximo en el encordado. Esfinge estuvo cerca de imponerse con dos potentes planchas, aunque sus oponentes resistieron heroicamente. Finalmente, Ángel de Oro logró eliminar al “Faraón que Rige” aplicándole “La Campana”, dejando todo servido para un mano a mano definitivo ante Titán.

El apoyo del público impulsó a “El Inmortal”, quien, tras resistir los embates de su rival, demostró su astucia revirtiendo “La Campana” y utilizando la misma llave para sellar su histórica victoria y coronarse Campeón Universal.

Luego de haberse consagrado con la gloria, Titán se animó a dar unas declaraciones a su público, dejando un emotivo mensaje en el que asegura que su victoria representa algo más que el campeonato, puesto que le hace recordar todo el esfuerzo que ha hecho para legar hasta él.

CMLL Titán Cortesía CMLL

“Este triunfo es muy valioso y muy importante para mí, ya que aquí representa gran parte de mi carrera, muchos sacrificios, mucho desgaste, el estar aquí siempre al pie del cañón del CMLL. Siempre pedí la oportunidad y ahora que me la están dando, estoy tratando de responder de la mejor manera. Esto no nada más es el Campeonato Universal, esto representa muchas cosas y estoy bien agradecido con Dios que me permite tener estos momentos”, mencionó Titán tras el triunfo.

Otras luchas de la noche

Kushida brilló en una emocionante batalla, derrotando a Último Guerrero, quien desde el arranque buscó dominar al luchador japonés. Sin embargo, el originario del Sol Naciente demostró su resistencia y agilidad, logrando imponerse pese a la experiencia del mexicano.

Otro de los instantes memorables de la noche llegó cuando Atlantis Jr., el Sr. Salvador Lutteroth Camou, El Halcón, Zeuxis y Pequeño Olímpico fueron galardonados con la Copa Bobby Bonales 2025, un homenaje póstumo a “La Maravilla Moreliana”, entregado por el Dr. Daniel Aceves.

CMLL Cortesía CMLL

En la primera lucha de esta magna función, las representantes de All Elite Wrestling, Lady Frost y Billie Starkz, se llevaron la victoria frente a Zeuxis y Dark Silueta, abriendo la noche con intensidad.