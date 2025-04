Fabio Capello sale en defensa de Santiago Giménez por constantes críticas: “Es un buen jugador”

Santiago Giménez no atraviesa su mejor momento con el AC Milan de Italia, razón por la que ha sido blanco de críticas por parte de los aficionados, así como del propio gremio futbolístico y periodístico.

Capello sale en defensa del Chaquito

En medio de este panorama, el delantero mexicano recibió los elogios de un histórico del calcio italiano, Fabio Capello, quien aseguró que el canterano de Cruz Azul tiene mucha calidad, pero que el presente que atraviesa el cuadro rossoneri no le ha ayudado para mostrar su mejor versión.

“En este momento jugar en el Milan es muy, muy difícil. Por eso yo creo que hay que esperarlo, Giménez es un buen jugador, ha hecho cosas importantes antes con el equipo neerlandés (Feyenoord). Yo creo que tiene calidad, pero en este momento es difícil para todo jugador en este Milan que no sabe qué hacer… En este momento hay problemas de sistema, de juego, de colocación”, dijo en entrevista con Mediotiempo.

“No pueden decir que está jugando mal, que no está metiendo goles, no se puede decir eso. Es posible que no se encuentre como se encontraba antes con el equipo neerlandés, pero no ha rendido mal”, sentenció.

Los números de Santi

Santiago Giménez llegó al club de la Serie A con el objetivo de ser la solución ante la falta de gol. Su etapa con el Milan arrancó de forma impresionante, ya que perforó las redes en tres de sus primeros cuatro partidos.

Sin embargo, con el paso del tiempo su desempeño se fue a la baja al punto en que perdió la titularidad. De hecho, el mexicano enfrentó una sequía de nuevo juegos al hilo sin marcar, su peor racha desde que llegó a Europa.

Para su buena fortuna, logró ponerle fin a su crisis este fin de semana al anotarle de último minuto al Venezia, por lo que se espera que este tanto le ayude a retomar confianza para volver al nivel que en algún momento mostró con el Feyenoord.