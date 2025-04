Graban pelea entre aficionados de Juárez y Pumas tras partido de play-in

Momento en que algunas personas comenzaron a pelear tras finalizar el partido de Juárez vs Pumas

X es una red social utilizada por millones de personas en todo el mundo; algunos periodistas utilizan este sitio para compartir imágenes o videos que serían censurados en otros portales. Asimismo, la plataforma de Elon Musk permite la difusión de hechos noticiosos en el menor tiempo posible, tal como la grabación, que compartió la periodista Lety Villarreal, de lo que ocurrió tras disputarse el encuentro entre Juárez y Pumas.

Si bien, Pumas derrotó a FC Juárez en el play-in por la vía de los penales para obtener medio boleto a los Cuartos de Final, el tema central comenzó ser lo que ocurrió a las afueras del Estadio Olímpico Benito Juárez, donde la comunicadora antes señalada aseguró que “Pleito después de bravos vs pumas, un tipo me agredió para que no grabara”.

Además, subió otro clip en el que se ve el momento en que las autoridades comenzaron a intervenir para que las cosas no fueran a mayores. El conflicto entre aficionados hizo que paramédicos arribaran al lugar de los hechos para atender a las personas que resultaron lesionadas.

Resumen del partido entre Juárez y Pumas

Pumas armó un contragolpe al minuto 16 que acabó en los pies del ‘Memote’, mismo que recortó al central Murillo para después cruzar su disparo a segundo poste y anotar el 0-1.

Tras la anotación, el equipo local respondió, de manera inmediata, con un centro al corazón del área donde Villapando ganó en el aire y conectó un frentazo que Alex Padilla sacó del arco. Pese a la acción del arquero, minutos después Madson entró al área sin mucho ángulo y sacó un disparo a primer poste donde coló el balón para el 1-1.

Todo se decidió una tanda directa de penales. De los 10 tiros, solo tres entraron para que Pumas ganara 1-2 con el cobro de Robert Ergas y así obtener medio boleto a Cuartos de Final. Los universitarios enfrentarán al Monterrey, quien perdió contra Pachuca 1-2.