¿Ya piensa en el retiro? Canelo Álvarez revela la edad ideal para colgar los guantes

Saúl Canelo Álvarez se enfrentará con William Scull este 3 de mayo en Arabia Saudita; sin embargo, el boxeador mexicano sabe que el tiempo se le está acabando y ya contempla la fecha para retirarse.

El tapatío tiene 34 años de edad, pero en julio próximo cumplirá 35, pese a esto afirma que se encuentra el mejor momento de su trayectoria, por lo que incluso podría vencer a una versión más joven de él mismo.

“Siento que estoy en mi mejor momento. Si me enfrentaras al Canelo de 28, 27 o 26 años, lo vencería. Me siento excelente”, declaró en entrevista con The Ring.

No obstante, el pugilista reconoce que la edad es un factor importante en el deporte, por lo que ha considerado el momento que sería indicado para colgar los guantes.

“Voy a hacer estas cuatro peleas y luego veremos qué pasa. Siempre he dicho que los 37 sería la edad ideal para retirarme, pero aún no lo sé”, señaló.

Canelo llegó a un acuerdo con el jeque Turki Alalshikh para realizar cuatro combates en Arabia Saudita, siendo la primera la que sostendrá con William Scull.

Canelo expondrá sus títulos supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), mientras que el cubano es el monarca de la Federación Internacional de Boxeo. Por lo que el ganador se convertirá en el campeón indiscutido de las 168 libras.