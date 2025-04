¿Lo quiere el Real Madrid? Elías Montiel revela plática con Florentino Pérez

Elías Montiel es una de las máximas joyas del futbol mexicano. A sus 19 años se ha convertido en titular indiscutible en el esquema de Guillermo Almada, siendo un elemento clave en el resurgimiento de Pachuca.

¿Lo quiere el Madrid?

El gran trabajo del canterano de los Tuzos no ha pasado desapercibido, al punto en que varios clubes del viejo continente ya pusieron los ojos sobre él, gracias a su gran visión en el centro del campo, así como su capacidad de sacrificio y recuperación.

Incluso, el talento del centrocampista azteca fue elogiado por el mismísimo presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pues así lo reveló el propio jugador.

Fue durante una entrevista con TUDN donde Elías Montiel dio a conocer que sostuvo una plática con el presidente del cuadro merengue, quien aplaudió el gran nivel futbolístico que tiene, esto después de la final de la Copa Intercontinental que jugaron Pachuca y el club español.

“Le agarro la mano y es esa típica vez que te quieres pasar, pero te detienen. Me regreso y me dice: ‘he hablado con varios amigos míos y me han contado que juegas bien al futbol y hoy lo veo, la verdad es que estoy muy contento. Síguele echando ganas’. Y nada, todo sorpresa”, contó el centrocampista.

Aunque todo se quedó en una plática, los elogios de Florentino Pérez han ilusionado a la afición mexicana con un posible fichaje de Elías Montiel al Real Madrid.

Lo anterior debido a que con 19 años, el jugador ya cuenta con amplia experiencia en Primera División e incluso ya debutó con Selección mayor.

Por ende, no se descarta que el cuadro merengue le siga la pista para intentar ficharlo en un futuro cercano, principalmente por que el futbolista podría dar el salto al viejo continente próximamente, pues equipos como el Ajax ya lo tienen en el radar.