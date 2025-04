Hugo Sánchez revienta a Chivas por posible llegada de Domènec Torrent: “Prefiero al Jimmy”

Chivas se encuentra en busca de un nuevo entrenador tras la salida de Gerardo Espinoza, quien no fue renovado por no lograr calificar al equipo a la fase final del Clausura 2025.

Torrent, el principal candidato

Mientras los futbolistas se encuentran de vacaciones, la directiva comandada por Javier Mier sondea opciones para el banquillo y, en las últimas horas, el que más ha tomado fuerza es Domènec Torrent.

En un principio, surgió la versión de que Jaime Lozano era el principal candidato de la directiva, pero todo indica a que el técnico español le ganó la partida, principalmente después de que se hiciera oficial su salida del Atlético de San Luis.

Hugo Sánchez, en contra de Torrent

Esta posibilidad ha dado mucho de qué hablar y, aunque algunos ven con buenos ojos el arribo de Domènec Torrent al Guadalajara, hay quienes lo desaprueban por completo, como es el caso de Hugo Sánchez.

Fue durante una emisión del programa Futbol Picante, donde el Pentapichichi expresó su inconformidad contra el timonel europeo, asegurando que debería ser el Jimmy quien dirija al Rebaño por el conocimiento que tiene de los futbolistas mexicanos.

“Siendo español, el hecho de ser elegido para dirigir a un equipo de puros mexicanos como que choca un poco. Yo como mexicano me inclino con Jaime Lozano y él tiene más conocimiento de Chivas que Torrent. ¿Quién decide, Amaury? Porque no le gusta como viste, porque su personalidad no le agrada, eso no tiene que ver, tiene que ver lo que es el conocimiento futbolístico”, comenzó diciendo.

“Me inclino por él porque lo conozco, fue mi jugador, su mentalidad, su trabajo, su profesionalidad. Torrent vino de fuera, hizo un buen trabajo en San Luis y resulta que por ser extranjero a lo mejor se le da más voto de confianza que a un mexicano”, añadió.

Es importante mencionar que Chivas comenzará su pretemporada el próximo 21 de mayo, fecha en la que se espera que el club ya tenga elegido a su estratega.