Leyenda del boxeo mexicano revela que fue diagnosticado con cáncer: ¿Cómo está de salud?

El boxeo mexicano se conmocionó después de que se dio a conocer que el histórico, Ricardo Finito López, fue diagnosticado con cáncer.

¿Cuál es su estado de salud?

El propio expugilista dio a conocer la noticia durante su inducción al Salón de la Fama del Boxeo de California, revelando cómo fue que le detectaron mieloma múltiple, un tipo de cáncer en los huesos.

“Para mí es un sueño hecho realidad estar aquí. Quiero compartir con ustedes que casi no llego a este evento, ya que estaba entrenando, estaba haciendo lagartijas y sentí un dolor my fuerte en la espalda y los brazos. Sentí un fuerte dolor, me realicé estudios y me dijeron que tenía mieloma múltiple”, comenzó diciendo.

Asimismo, el Finito López dio una grata noticia a sus seguidores al compartir que, gracias a su esfuerzo y dedicación, superó la batalla contra el cáncer. “Es un cáncer en mis huesos que gracias a Dios y a base de disciplina, ya gané también esta batalla”, sentenció, ante los aplausos del público que se encontraba en el lugar.

¿Quién es el Finito López?

Su nombre completo es Ricardo López Nava y nació un 25 de julio de 1966 en Cuernavaca, Morelos. El Finito es considerado como uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos gracias a que es de los muy pocos que se retiró invicto en el deporte de los puños.

El expugilista posee un récord de 51 triunfos, 38 por la vía del nocaut y solo un empate. En su palmarés destacan los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo en el peso mínimo.

Asimismo, el Finito López también conquistó el cetro de FIB en el peso minimosca, el cual defendió en 21 ocasiones hasta el momento en el que decidió retirarse.

Después de su exitosa carrera como pugilista emprendió una nueva aventura como conferencista, donde comparte sus experiencias dentro y fuera del cuadrilátero.