¿Nueva casa en la Liga MX? Sergio Canales pide su salida de Rayados y Cruz Azul levanta la mano

La novela que envuelve a la directiva de Monterrey y Sergio Canales parece tener los días contados, ya que tras haber tenido momentos tensos con el conflicto entre Demichelis y el 10 español, se habría tomado la decisión de respaldar al estratega y sentenciar el camino del futbolista.

En los últimos partidos de Rayados, Canales ha sido el gran ausente, sorprendiendo y generando cierta molestia entre los aficionados. Ante ello, el periodista de ESPN, John Sutcliffe, dio la campanada al asegurar que la relación es insostenible, obligando al español a pedir su salida inmediata.

“Sergio Canales no quiere seguir en Rayados, no quiere seguir en Monterrey en general y Cruz Azul ya alzó la mano. Canales ya no está cómodo con Rayados y quiere ver si se viene a jugar a la Ciudad de México y tengo entendido que el presidente ya le dijo a Tato Noriega. Hay que calcular que debe estar ganando 3 millones de dólares al año y me dicen que Cruz Azul estaría dispuesto a darle un nuevo contrato para llevarlo a la capital”, aseguró el periodista.

Es importante destacar que el cuadro celeste es uno de los pocos equipos que puede afrontar un salario tan alto como el que está percibiendo Sergio Canales, por lo que no sería descabellado pensar en un interés por el volante.

¿Cómo encaja Sergio Canales en el plantel de Cruz Azul?

El cuadro de la Noria es uno de los mejores armados en la Liga MX, una profundidad de nombres les permite cubrir cada posición con al menos dos nombres y variar entre esquemas tácticos.

En este marco, las características del español encajarían a la perfección, pues su calidad le permite variar entre al menos tres posiciones ofensivas, volante, mediapunta y extremo. Si bien el medio sector es una de las áreas más pobladas del equipo, los rumores de salida de Charly Rodríguez y Giorgos Giakoumakis, serían los que le darían la oportunidad al español, el griego cediendo su plaza de extranjero y el mexicano su puesto en la cancha.