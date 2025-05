Caso Irarragorri ya cobra víctimas: Néstor Araujo pierde contra el SAT por evasión fiscal

El caso Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, ha comenzado a afectar de forma contundente a exjugadores del Club Santos Laguna y el primero de ellos fue Néstor Araujo.

De acuerdo con una nota publicada por el periódico Reforma, el actual jugador del América, junto con Javier Abella, perdieron un litigio contra el SAT.

La citada fuente señala que en el caso, que fue llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se fincó a ambos futbolistas de deudas fiscales.

Lo anterior se debe a que estos jugadores se vieron beneficiados por un esquema de pagos en los que el club de Torreón registró sus salario como “indemnizaciones por riesgos laborales”.

Esta practica pretendía evadir impuestos y fue detectada en los ejercicios fiscales del 2015 y 2016, cuando Néstor Araujo y Javier Abella militaba en dicho equipo, respectivamente.

En ambos casos, el tribunal determinó que ninguno de los futbolistas involucrados sufrió un accidente o enfermedad que les impidiera el ejercicio de su profesión, por lo que no hay justificación alguna para que sus salarios fueran registrados bajo ese concepto y, por ende, evadir impuestos.

“El ingreso obtenido por el quejoso en el ejercicio 2015 no se puede considerar como una indemnización, ya que, atendiendo a sus propias manifestaciones, en ese año no sufrió algún accidente o enfermedad con motivo de su empleo, por lo que dicho ingreso, en su caso, tendría la naturaleza de un bono o prestación adicional, el cual no está exento de pago de ISR”, determinó la autoridad.

Es importante mencionar que, con el paso del tiempo, podrían surgir más casos como este, ya que se rumora que Guillermo Almada, actual técnico de Pachuca, también se vería afectado por esta situación.

Alejandro Irarragorri se encuentra prófugo de la justicia después de que no se presentó a una audiencia para aclarar la supuesta evasión fiscal de más de 17 millones de pesos.