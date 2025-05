“Lo que se va a comer es mi puño”: Canelo Álvarez enciende la pelea contra William Scull

Saúl Canelo Álvarez vuelve al cuadrilátero este 3 de mayo para enfrentar a William Scull con el objetivo de recuperar el cinturón de la FIB que le fue despojado el año pasado, en lo que será su primera de cuatro peleas en Riyadh, Arabia Saudita.

Dicho combate resulta sumamente importante para el pugilista azteca porque está en juego la unificación de los cuatro cinturones de los diferentes organismos boxísticos en el peso supermediano. De salir victorioso, el tapatío se convertirá por segunda ocasión en monarca indiscutido de las 168 libras.

Previo a esta crucial pelea, el atleta de 34 años habló sobre los retos que tuvo para su adaptación en Medio Oriente, aunque dejó en claro que siempre fue un objetivo para él subir al ring en otro país, fuera de México y Estados Unidos.

“Tiene un poco de dificultad por los tiempos, por los climas. Es más pesado, pero por eso me vine tres semanas antes porque yo sabía lo que iba a pasar y estoy listo” dijo de forma tajante.

“Amo al boxeo y estoy muy emocionado de estar aquí en Riyadh. Siempre ha sido para mí un sueño pelear en otro país, estoy en ese punto, sigue siendo lo mismo para mí, me emociono igual y estoy muy contento por esa oportunidad”, añadió.

Asimismo, Álvarez Barragán encendió el combate al responder a unas declaraciones previas que había dicho su oponente, quien aseguró que se lo iba a comer vivo al momento en que sonara la campana, por lo que dejó en claro que el cubano será el que se coma sus puños.

“Él va a sentir el golpe del Canelo este sábado. No creo que sobreviva, dice que me va a comer, que quiere comerse al Canelo, pero creo que lo que va a comer es mi puño. Todo mundo habla porquerías, pero esta vez va a ser diferente porque va a sentir algo distinto que nunca ha sentido, esto no es nuevo para mí, pero para el sí lo va a ser y va a sentir algo que nunca ha sentido”, señaló.

Por otro lado, William Scull se mantuvo más sereno en comparación a sus comentarios de otras conferencias y esta vez se dijo agradecido de que el mexicano le haya dado la oportunidad de enfrentarse con él, afirmando que demostrará de lo que está hecho en el ring.

“Me sorprendió que se diera esta pelea, pero uno siempre entrena y tiene disciplina, porque sabía que en cualquier momento me iba a tocar esa posibilidad. Tengo que agradecer al equipo de Canelo que haya aceptado esta gran pelea y a demostrar que siempre estamos listos”, indicó.

“Hemos echo una gran preparación, soy un peleador que maneja la distancia, estamos listos y mi estrategia se va a ir viendo round a round, no puedo decir ahora qué vamos a hacer porque estaríamos poniéndole la comida en la mesa”, sentenció.

Es importante mencionar que Canelo Álvarez venció a Edgar Berlanga por decisión unánime en su última reyerta, aumentando su récord a 62-2-2.

Mientras tanto, el cubano se impuso ante Vladimir Shishkin para conquistar el título de la FIB en las 168 libras, mismo que ganó gracias a que el organismo despojó del cinturón al mexicano por negarse a pelear contra él en 2024. Ahora, el jalisciense anhela recuperar este cetro para convertirse nuevamente en el rey indiscutido de esta división.