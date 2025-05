Exmundialista mexicano padece cáncer y pide que oren por él con desgarrador video

El futbol mexicano se cimbró después de que se diera a conocer que el histórico portero, Ignacio Rodríguez, enfrenta una batalla contra el cáncer.

Fue el también exgurdameta, Félix Fernández, quien mediante un video subido a sus redes sociales, dio a conocer el lamentable padecimiento del mundialista en México 1986.

“¿Recuerdan a Nacho Rodríguez? Arquero mundialista en México 1986, enfrenta hoy un severo problema de cáncer y, para no variar, los recursos económicos escasean dentro de esta dura realidad que enfrentan los exfutbolistas, ya sin protección y a menudo con fuertes padecimientos”, escribió Félix Fernández.

En la grabación compartida, aparece en cuadro el propio Nacho Rodríguez, quien, de primera mano, agradeció a todos sus allegados por las muestras de apoyo, pero también, conmovió al pedir que oren por él para que se mejore pronto.

“Han sido muchas las llamadas de apoyo, de mostrarme su apoyo. Muchos han coincido en definirme como un buen amigo, que siempre estuve dispuesto a ayudar, eso me halaga. Me hablan que están orando por mí y eso es valioso para mí, así que a estos amigos que me han marcado y a algunos otros que no lo han hecho, si pueden insistir en la oración, al final sea cual sea el resultado Dios los va a escuchar y él obrará en eso”, dijo el excancerbero de 68 años.

¿Quién es Ignacio Rodríguez?

Su nombre completo es Ignacio Rodríguez Bahena y nació el 12 de julio de 1956 en Zacatepec, Morelos. Debutó como profesional con el equipo de su ciudad de origen en 1977. En 1986, formó parte de la lista de la Selección mexicana en el Mundial de 1986 como tercer cancerbero, cuando militaba con el Atlante.

En 2009 inició su etapa como entrenador con el Irapuato de la Liga de Ascenso, donde dirigió a otros equipos como Irapuato, Correcaminos, Veracruz y Zacatepec.