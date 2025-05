“Una vergüenza, su final se acerca”: Faitelson lanza golpe bajo al Canelo Álvarez

Saúl Canelo Álvarez tuvo un triunfal regreso a los cuadriláteros después de vencer a William Scull, convirtiéndose así, en campeón indiscutido del peso supermediano por segunda ocasión en su carrera.

Faitelson destroza al Canelo

Este combate fue sumamente criticado, pues en redes sociales, muchos aficionados consideraron que el cubano no estuvo a la altura del pugilista mexicano, ya que en varios lapsos de la pelea fue visto corriendo para evitar el confrontamiento con él.

Por tal motivo, David Faitelson, no dudó en arremeter contra el Canelo, esto debido a que considera que, con todo y el pobre desempeño de Scull, estuvo lejos de mostrar su mejor versión, por lo que considera que su final está cerca.

“Un bodrio, una vergüenza la pelea de anoche en Arabia Saudita. Dos preguntas: ¿Cómo permiten que el tal Scull sea campeón del mundo? ¿Está el Canelo ingresando al declive natural de su carrera?”, escribió el periodista en una publicación en su cuenta de X.

“Un decadente Canelo, el final se acerca”, “Un Canelo incómodo y hasta desesperado en Riyadh. Seguimos esperando más argumentos del boxeador mexicano. No los tiene, no los tuvo”, fueron otros comentaros del analista de TUDN, quien también aseguró que el pugilista tapatío ha entrado en una faceta económica, esto porque se rumora que cobró al menos 80 millones de dólares tan solo por esta pelea en Arabia Saudita.

Canelo lamenta pelea contra Scull

Luego de imponerse sobre el cubano, Canelo Álvarez expresó su sentir al mencionar que no le gusta pelear contra este tipo de boxeadores porque no puede dar un espectáculo digno.

“Como le dije, así no se ganan peleas, corriendo y haciendo ese tipo de cosas. Me dijo, ‘tú sabes, es la primera vez que estoy aquí, estaba nervioso y no quería hacer esa pelea, discúlpame campeón’. La verdad es que por eso no me gusta pelear con ese tipo de boxeadores porque al final se hacen este tipo de peleas porque no soy yo, para que sea una buena pelea se necesitan de dos”, dijo ante los micrófonos de Azteca Deportes.