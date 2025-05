Rodrigo Huescas es sentenciado a prisión sin libertad condicional, ¿se va del Copenhague?

Rodrigo Huescas enfrenta horas críticas con las autoridades de Dinamarca, esto después de que se dio a conocer que recibió un castigo de 20 días de prisión por conducir a exceso de velocidad.

Sin derecho a fianza

Fue el propio club del jugador mexicano, Copenhague, quien dio a conocer la noticia mediante un comunicado, en el que se señala que el canterano de Cruz Azul no tiene derecho a libertad condicional.

“Rodrigo Huescas ha sido condenado hoy por conducción temeraria en el Tribunal Municipal de Copenhague. Esto significa que le revocarán la licencia de conducir, le confiscarán el vehículo, recibirá una multa y deberá cumplir 20 días de prisión sin libertad condicional”, informó el equipo.

Además, Rodrigo Huescas recibió una multa económica de aproximadamente 7 mil coronas danesas, lo que equivale a 20 mil 836 pesos mexicanos, sumado a que su auto le fue confiscado y le retiraron la licencia de conducir; sin embargo, no hay riesgo de deportación.

Respecto a los 20 días en los que el futbolista azteca deberá pisar sí o sí la cárcel de Dinamarca, su club explicó que llegarán a un acuerdo con el Servicio Correccional danés, que determinará cómo se cumplirá, por lo que Huescas está a la espera de esta decisión.

Debido a esta situación, el defensa de 21 años volvió a ofrecer una disculpa, aceptando las consecuencias de sus actos y lamentando lo ocurrido.

“Lamento mucho lo sucedido. Sé que hice algo potencialmente peligroso y muy malo. Me disculpo de nuevo y lamento profundamente todas las consecuencias negativas que esto ha traído. Puedo ver lo que esto le ha hecho a mi familia y la incertidumbre que ha creado la situación. Me duele saber que he puesto en riesgo a mis seres queridos por esto”, dijo.

¿Se va del Copenhague?

Es importante mencionar que, pese a la grave falta que cometió el mexicano, no recibirá una sanción interna por parte de su equipo, así lo dio a conocer el director deportivo, Sume Smith-Nielsen, quien expresó su molestia sobre lo ocurrido, asegurando que fue una gran estupidez.

“Rodrigo ha sido consciente desde el principio de que había cometido una gran estupidez. Ha violado la ley danesa y podría haber puesto en peligro a otras personas. Es completamente inaceptable. Se ha disculpado en numerosas ocasiones con nosotros, su familia y sus compañeros. Ahora, la justicia danesa ha castigado a Rodrigo y aceptamos la sentencia. Ahora esperamos que cumpla sus 20 días de prisión”, informó el directivo.