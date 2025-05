Equipo de la Premier League veta de su estadio a modelo de OF que se acostó con más de mil hombres

La creadora de contenido para adultos de Only Fans, Bonnie Blue, reveló que fue vetada del City Ground del Nottingham Forest al tratar de ingresar al inmueble hace unos días.

La seguridad del estadio impidió la entrada de la modelo, pese a que contaba con un boleto y le prohibieron de por vida que ingrese a la casa del Forest.

“Hace poco fui a ver un partido del Nottingham Forest . Bueno, lo intenté. Puse en mis redes sociales: ‘Hola chicos, voy a estar en el partido, me gustaría filmar con ustedes después’”, contó en el podcast OnlyStans.

“Llegué al partido de futbol y el personal de seguridad de la puerta me dijo: ‘Tienes prohibido entrar al campo para siempre‘”, agregó.

También comentó que en un momento pensó que le mejorarían el asiento, pero todo fue lo contrario. “Cuando me apartaron a un lado, pensé: ‘Quizás estén mejorando mis boletos, quizás quieran acompañarme a mi asiento, esto es bastante agradable, es un buen servicio’. Me pidieron ver mis entradas, se las mostré y me las quitaron, diciendo: ‘te acompañaremos fuera del recinto”.

Por último, señaló que la discriminaron por ser trabajadora sexual, cuando ella solo quería animar a los jugadores y pasar un buen rato. “Aparentemente no discriminan a las trabajadoras sexuales, pero a mí me prohibieron entrar porque era trabajadora sexual. Quería animarlos (a los jugadores), hacerles pasar un buen rato. También creo que si entretengo a la afición, habrá menos gente bebiendo, así que en realidad estoy haciendo algo bueno por su salud”, finalizó.

¿Quién es Bonnie Blue?

Tia Emma Billinger, nombre real de Bonnie Blue, es originaria de Stapleford Nottingham. Nació el 14 de mayo de 1999, por lo que está cerca de cumbia 26 años de edad.

En 2023 comenzó modelo de cámara web, para luego dar el salto a OnlyFans, conde vendió su contenido exclusivo par adultos. Sin embargo, su popularidad se disparó en enero del 2025 al afirmar que tuvo relaciones sexuales con mil 57 hombres en un día.