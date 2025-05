“La multipropiedad está mal”: El fuerte mensaje de Jardine a Grupo Pachuca

El León quedó fuera del Mundial de Clubes luego de que el TAS falló en su contra por el tema de la multipropiedad. Tras darse a conocer la resolución, la FIFA informó que el América y Los Ángeles FC jugarán un partido de repechaje para definir al equipo que ocupará el lugar de la fiera.

Jardine se lanza contra Grupo Pachuca

En medio de esta situación, André Jardine aseguró que el equipo azulcrema se encuentra feliz de que la FIFA los haya considerado para disputarse el pase al certamen que se disputará el próximo verano.

Sin embargo, también aprovechó para lanzar un fuerte mensaje a Grupo Pachuca al asegurar que la multipropiedad le hace daño al futbol mexicano.

“Creo que es una decisión de una institución que tiene toda la responsabilidad del mundo como es la FIFA y si lo hizo es porque algo está mal. Lo que tenemos que mirar es realmente el tema de la multipropiedad que no me parece correcto tener dos equipos en una liga tan importante como la mexicana, no sé exactamente cómo resolver a partir de ahora este tema pero está muy claro que hay que hacer algo al respecto, creo que no existe en otra liga importante un grupo con dos equipos”, dijo en conferencia de prensa.

En ese sentido, el timonel brasileño aseguró que la multipropiedad en el futbol mexicano puede generar un conflicto de interés, poniendo como ejemplo cuando Pachuca y León se enfrentaron en la jornada 1.

“Esto sin duda te genera problemas dentro de la competición, para dar un ejemplo los dos clubes se enfrentaron en la fecha 1 de este mismo torneo, casi nada se habló de esto, nosotros tuvimos que jugar dos fechas con la sub-23 porque ningún club quería cambiar la fecha de la primera ronda y me parecía correcto. Pero León y Pachuca no jugaron la primera fecha, arreglaron no estar en la primera fecha y con esto ganaron 10 días más de pretemporada que todos los otros clubes, estos detallas marcan la diferencia”, diferencia.