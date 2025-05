Raphinha arremete contra Xavi Hernández; “No confiaba lo suficiente en mí”

El brasileño Raphinha está viviendo el mejor momento de su carrera en el Barcelona, por lo que es considerado como un candidato al Balón de Oro; sin embargo, no siempre fue así en el conjunto blaugrana, por lo que el delantero arremetió contra su exentrenador Xavi Hernández.

El futbolista compartió que cuando Hernández dirigía al Barça, no contaba con la confianza del estratega y que solo lo ponían a jugar cuando no quedaba otra opción.

“Cuando no había otro, yo estaba allí, y jugaba 90 minutos. Y lo daba todo, resolvía partidos. Pero cuando había otro que podía estar en mi posición, le ponía a él sin pensar”, declaró en entrevista con la periodista Isabela Pagliari.

De hecho, Raphinha recordó que en una ocasión fue sustituido ante el Manchester United, pese a que marcó un gol y dio una asistencia. “Fui el primero en ser sustituido, no me lo podía creer”, señaló.

“Sentí que Xavi y su cuerpo técnico no confiaban lo suficiente en mí. A veces lo hacía todo en 60 minutos, pero él me sustituía. Intenté arreglar mi situación, hablé mucho con él, pero no hubo cambios. Él tenía su propia forma de pensar”, agregó el seleccionado brasileño.

Bajo las órdenes de Xavi Hernández, Raphinha disputó 37 partidos, 25 de titular, para un total de mil 949 minutos disputados y 10 anotaciones. Mientras que con Hansi Flick acumula, hasta el momento, 52 encuentros, 48 de titular, que dan cuatro mil 205 minutos de juego y 31 tantos.

Además apuntó que el estratega alemán tiene un trato mejor, al grado de que “se preocupa por los jugadores”, la cual le demostró cuando le habló durante la Copa América 2024 para afirmarle que contaba con él.