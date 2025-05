Barcelona y Hansi Flick sentencian tras la derrota ante el Inter: “El resultado es injusto”

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se mostró decepcionado tras la derrota de su equipo en la prórroga por 4-3 ante el Inter de Milán, que los dejó fuera de la final de la Liga de Campeones.

Flick destacó el esfuerzo de sus jugadores y aseguró que volverán a intentarlo el próximo año: “Estoy decepcionado pero con la actuación del equipo, que lo ha intentado todo. Logramos remontar, pero esto es como es, estamos fuera pero el año que viene volveremos a intentarlo de nuevo y hacer que los aficionados estén felices, como todo el club. Estoy orgulloso de mi equipo, lo dimos todo”, reiteró.

Inter v FC Barcelona (Photo by Dan Mullan/Getty Images) (Dan Mullan/Getty Images)

El estratega blaugrana también expresó su sentir sobre las decisiones arbitrales del encuentro: “Pensamos que el resultado es injusto, por algunas actuaciones arbitrales. Pero es así y lo aceptamos. No quiero hablar demasiado del árbitro, pero cada decisión al 50-50 era para ellos. Pero lo que ha pasado es que el Inter también juega, es un gran equipo y defiende muy bien. Tiene muy buenos delanteros, tiene la pelota y tiene automatismos”, manifestó.

El técnico alemán no ocultó su frustración al cuestionar la justicia de lo sucedido en el partido. “Mi equipo ha hecho un trabajo enorme, lo han dado todo y no me gusta hablar del árbitro, al que le he dicho lo que pienso, pero no lo voy a decir aquí”, añadió.

A pesar de la derrota, Flick se mostró optimista de cara al futuro: “Ha ido como ha ido, me deja triste. Aprenderemos de esto, es una progresión y queremos seguir aprendiendo. La temporada que viene estaremos de vuelta. Ahora es normal que estemos decepcionados, pero el jueves volveremos a entrenar”, aseguró, refiriéndose al próximo Clásico de LaLiga contra el Real Madrid.

Lamine Yamal. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) (Marco Luzzani/Getty Images)

Flick elogió el desempeño de su equipo y los instó a mantener la cabeza en alto. “El equipo se merece el respeto que se han ganado. Jugamos para ganar, queremos ganar títulos y tenemos la liga, con un partido muy difícil. Tenemos unos días para preparar este partido. Cada jugador, cuando llegue a casa, podrá mirarse al espejo y estar orgulloso de sí mismo”, afirmó el técnico blaugrana.