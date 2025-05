BackLash en St. Louis: ¿Dónde y a qué hora ver el evento de la WWE?

Este fin de semana la compañía de luchas libre, WWE, robará nuevamente las miradas de todos los aficionados en el mundo, ya que el calendario marca la realización del evento BackLash, mismo que tendrá una cartelera de ensueño y una lluvia de emociones por las historias que verán continuación.

El Enterprise Center de St. Louis, Missouri, será el lugar que fungirá como escenario para este gran Premium Live Event, por lo que más de 18 mil personas son las que tendrán la oportunidad de presenciar en vivo el nacimiento de una gran rivalidad azteca, un debut y el recuerdo de un choque histórico en la compañía.

En primera instancia debemos señalar el combate estelar de la noche, en el que John Cena expondrá su Campeonato Indiscutido de la WWE ante Randy Orton. Esta lucha es una que trae muchos recuerdos a los fanáticos, ya que por más de una década, ambos fueron la cara de la compañía teniendo una de las rivalidades más memorables.

Apuntar que en esta ocasión, los papeles de ambos se han invertido, puesto que ahora Randy como Face, enfrentará a un Cena Heel que no se la pondrá fácil.

Asimismo, otro combate llamativo es el de Penta Zero Miedo ante Dominik Mysterio. Los luchadores de raíces aztecas iniciaron una rivalidad tras su aparición en WrestleMania 41 y ahora, todo se materializará con una lucha que tendrá el Campeonato Intercontinental en juego.

Penta vs. Dominik Mysterio WWE

Finalmente, el fuerte rumor de la aparición de Jeff Cobb, el gladiador estadounidense que se cansó de brillar en NJPW, ha firmado con la WWE en recientes semanas y tras una larga espera, este evento apunta a ser el marco de su debut, de acuerdo con algunas filtraciones.

¿Cuál es la cartelera completa del evento?

John Cena (c) vs. Randy Orton – Campeonato Indiscutible de WWE

Jacob Fatu (c) vs. LA Knight vs. Damian Priest vs. Drew McIntyre – Campeonato de Estados Unidos

Lyra Valkyria (c) vs. Becky Lynch – Campeonato Femenino Intercontinental

Dominik Mysterio (c) vs. Penta Zero Miedo – Campeonato Intercontinental

Gunther vs. Pat McAfee

¿Dónde y a qué hora ver el evento de la WWE?

Hora: 17:00

Fecha: Sábado 10 de mayo

Transmisión: Netflix