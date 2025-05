Dominik Mysterio: “Soy el mejor Mysterio que haya estado en WWE”

Luego de una lucha que enloqueció al público entre Bron Breakker, Penta y dos de los miembros de The Judgment Day, Finn Bálor y Dominik Mysterio, el mundo entero fue testigo del nacimiento de una nueva rivalidad entre el hijo de Rey Mysterio y la nueva superestrella ecatepense de la WWE, Penta Zero Miedo.

Con ascendencia mexicana, Dominik Mysterio ha dejado en claro que su estilo es único y que aspira a ser el luchador más destacado de toda su familia, con quien mantiene distancia dentro de la WWE.

Finn Balor, Dominik Mysterio y Bron Breakker luchan por el Campeonato Intercontinental de la WWE en WrestleMania 41. (Ethan Miller/Getty Images)

A sus 28 años, Dirty Dom se está consolidado en el roster principal de la empresa estadounidense y la muestra es que ha logrado conquistar títulos individuales como el Campeonato de Norteamérica NXT, que ganó en dos ocasiones, y el más reciente, el Campeonato Intercontinental, el cual pondrá en juego este sábado, por segunda ocasión, ante Penta en BackLash, que se llevará a cabo en St. Louis Missouri el cual se podrá ver a través de Netflix.

¿Qué expectativa tenías antes de pelear en WrestleMania?

Estaba preparado para esa lucha, ahí estaba Finn Bálor y siempre creí que podría trabajar en equipo con él para que el título se quedara con The Judgment Day. ¡Para mí, Penta que chi… a su madre!

WrestleMania 41 Dominik Mysterio celebra después de derrotar a Bron Breakker, Penta y Finn Balor para ganar el Campeonato Intercontinental de la WWE en WrestleMania 41 en el Estadio Allegiant de Las Vegas, Nevada. (Ethan Miller/Getty Images)

¿Tienes algún tipo de ritual o haces algo antes de salir al ring?

A veces como un chicle y escucho mi música. Todo depende a qué hora sea la lucha y en dónde me toque, soy muy malo con el tiempo y normalmente me preparo desde temprano.

¿Qué significó para ti presentarte en WrestleMania sabiendo que tienes una base muy grande de fans latinos?

Para mí la verdad es grande ser un representante de la cultura mexicana y de la lucha libre. También traer el nombre Mysterio siendo la tercera generación y representando a toda mi familia.

Soy el mejor Mysterio que haya estado aquí y eso es un gran honor, aunque me abucheen y me tiren cosas, yo aquí estoy para la raza.

¿Te gusta la lucha libre mexicana? ¿Crees que ha aportado algo al estilo de lucha de Latinoamérica?

Claro, me encanta. De hecho, cuando la lucha libre mexicana empezó a pegar aquí en Estados Unidos, mucha gente no sabía qué era porque no entendían el estilo mexicano.

Fue cuando lo trajo Paul Heyman a ECW y luego ya vemos cómo está revolucionando a todos los luchadores que tenemos ahorita.

Aunque ya tenemos a muchos pendejos enmascarados aquí en la WWE, empezando con Penta, Fénix, mi padre y muchos otros como Dragon Lee, pero aquí el que importa soy yo.

Penta se ha convertido en el nuevo rival de Dominik Mysterio y busca quitarle el Campeonato Intercontinental de la WWE. (Ethan Miller/Getty Images)

A pesar de las rivalidades que existen dentro del ring, la gente en las gradas se lleva muy bien, ¿crees que la lucha libre es un espacio libre de racismo y de discriminación?

Claro, la lucha libre es para todo tipo de personas, niños, hombres, mujeres, de todo. Aunque creo que de lo único que deberían pelear es por decidir quién es su favorito, si yo o Rey Mysterio.