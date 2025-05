Exclusiva: Vaquero Navarrete advierte que noqueará a Charly Suárez

El mexicano, Emanuel “Vaquero” Navarrete, regresa a los cuadriláteros este 10 de mayo para enfrentar a Charly Suárez en lo que será la cuarta defensa de su título de la Organización Mundial de Boxeo en las 130 libras.

En entrevista exclusiva con Publimetro México, el nacido en San Juan Zitlaltepec, Estado de México, nos compartió detalles sobre su preparación para este importante combate, así como sus sensaciones de volver a la Pechanga Arena de San Diego, California, lugar donde perdió en su última reyerta.

Además, el pugilista de 30 años habló sobre la importancia de este pelea debido a que podría significar su victoria número 40 como profesional, por lo que buscará salir con el puño en alto por la vía del nocaut.

¿Cómo te sientes previo a tu pelea del próximo 10 de mayo, sobre todo después de haber noqueado a Óscar Valdés en tu último combate?

Estamos muy bien, prácticamente ya poco para el compromiso, todo está saliendo muy bien, la preparación. Creemos que llegamos en muy buenas condiciones para la pelea, lo de Valdés ya quedó atrás y nos enfocamos 100% en Charly.

¿Qué ventajas consideras que tiene el Vaquero Navarrette sobre Charly Suárez?

La verdad siento que una ventaja tan señalada no hay, tal vez puede ser la altura; sin embargo, tratamos de llegar preparados al 100% y estos últimos días los hicimos de la mejor forma para llegar más que listos.

¿Qué opinas de Charly Suárez y cómo defines su estilo de boxeo?

No soy un boxeador que acostumbre ver a sus rivales, solamente sé que hizo una carrera olímpica bastante buena y por ese lado va a ser un poco complicado el tema de su boxeo o lo que proponga como peleador en este combate.

¿Cuáles consideras que serán las claves para poder salir victorioso en San Diego?

Trabajar mucho, ir tras Charly. Hay que presionarlo y llevarlo al límite para buscar siempre el nocaut, de repente si podemos agarrarlo, presionarlo, hasta que lo podamos noquear.

¿Qué significa volver a San Diego? Un lugar en el que ya has salido victorioso, pero que también perdiste en tu último combate?

Me da mucho gusto volver a San Diego, saber que la gente ahí me apoya mucho es confortable. Me gusta entregarme bien a la gente y espero que todo salga bien en este combate. Me da gusto saber que la gente esté al 100% conmigo y ojalá puedan acompañarnos y seguirnos. Esta pelea en San Diego representa mucho por lo que mencionabas de que la última vez que me presenté perdimos y quiero redimirme con ellos y hacer una buena exhibición, principalmente para volver al triunfo en esta gran arena.

¿Qué versión veremos del Vaquero Navarrete en esta pelea?

Vamos a tratar de buscar el nocaut, eso siempre trato de hacerlo en todas mis peleas y ojalá se pueda ver una buena faceta de mí, estoy preparándome al 100% y me gustaría que se refleje mucho en el ring.

¿Cómo se prepara un boxeador de alto calibre como tú previo a una reyerta tan importante?

La verdad siempre trato de estar al 100%, obviamente siempre hay cosas que pasan en las concentraciones, pero tratamos de avanzar siempre, hay que mejorar constantemente en cualquier aspecto y eso es lo que estamos haciendo. Adaptamos un poco el trabajo de acuerdo al rival, en lo personal trato de llevar las cosas prácticamente igual, solamente mejorando algunas cosas que sabemos que de repente nos han fallado, pero con mucha fuerza en cada preparación.

¿Qué es lo más complicado de tus campamentos? En muchas ocasiones no se ve, pero también se hacen sacrificios

Deja de ser una complicación cuando lo vez como trabajo, sacrificar a la familia sí es complicado, difícil, pero es una trabajo para mí. Es como cualquier persona que diario tiene que salir de casa a buscar el pan y en mi caso así es, me alejo un poco de mi familia, no veo tanto a mis padres porque estoy enfocado en algo que quiero hacer para buscar un resultado favorable en cada combate. Es complicada esa parte, pero después se compensa con el tiempo de descanso en cada pelea.

¿Qué representa para ti el hecho de que podrías alcanzar la victoria número 40 en tu carrera? ¿Piensas en volver a subir de división en caso de ganar?

Claro, todos queremos ganar y de ser así estaría muy contento. Después pensar en el futuro, en qué viene para mí y de las 135 libras es algo que está muy cerca, ahorita estamos en 130 y la verdad estamos buscando una pelea que es la unificación en esta división, fuera de eso pues no habría caso por qué estar en 130, más que buscar la unificación, si no se da, podremos decir que regresamos a las 135.