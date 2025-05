Fernando Robleño se despedirá de los ruedos en una de las plazas más emblemáticas de México

El mundo de la tauromaquia se prepara para despedir a una de sus figuras más respetadas: Fernando Robleño. En entrevista con Publimetro, el torero compartió las emociones encontradas que lo acompañan en esta última etapa de su carrera, reflexionó sobre los momentos más significativos, y expresó su profundo agradecimiento a la afición, especialmente a la de México.

Un adiós lleno de emoción y gratitud

Robleño describió esta etapa final como “bastante bonita”, sintiéndose abrumado por el reconocimiento de aficionados, compañeros y la prensa: “Es un sueño poder llegar a estas alturas de la carrera”, confiesa. Sin embargo, el torero también es consciente del desgaste físico que implica esta profesión, donde “el toro siempre tiene la misma edad, pero nosotros cada año cumplimos uno más”.

Fernando Robleño (@fernando.robleno)

A pesar de no haber sido “un portento físico”, Robleño destacó su dedicación al cuidado de su cuerpo para poder enfrentar el exigente desafío de estar frente al toro.

Al mirar hacia atrás, Robleño no dudó en señalar lo que más marcó su trayectoria: “No rendirme nunca, a pesar de muchas dificultades”. Aunque evaluó que su currículum “no tiene números altos”, se siente orgulloso de haber lidiado corridas muy duras, lo que le valió el reconocimiento y el respeto en el mundo taurino.

La decisión de retirarse, explicó, es “un cúmulo de circunstancias”, tras años de entrega total al toreo, Robleño siente la necesidad de dedicar más tiempo a su familia.

“Me parecería egoísta seguir así”, admitió; además, el desgaste psicológico de luchar temporadas más amplias fue un factor determinante; Fernando Robleño se retira en su mejor momento artístico, siendo él quien decide poner fin a su carrera, lo que considera “algo importante”.

El cariño y reconocimiento que recibió en este tiempo, con frases como “Robleño, no te vayas”, han sido “de las cosas más bonitas y duras” de este proceso, llenándolo de orgullo, pero también de nostalgia.

La relación de Robleño con el toro fue siempre de “máximo respeto”. Para él, el toro es “fundamental”: “Sin él, no tenemos nada que hacer”. A pesar de haber sufrido heridas y momentos difíciles, el torero asume que “forma parte de esta profesión”.

Al hablar de la afición, Robleño confesó que extrañará el cariño y el respeto que le mostraron, especialmente en México, país que lo recibió como en casa.

Robleño seguirá vinculado al mundo del toreo como director de la Escuela Taurina José Cubero de Madrid, donde él mismo se formó. “Tengo la suerte y el compromiso de formar a las nuevas generaciones, un proyecto que me llena de ilusión”.

Al reflexionar sobre su carrera, Robleño confiesa que le gustaría repetir muchas de sus tardes de triunfo, esos momentos en que ha toreado “como lo sientes, con momentos que sueñas”.

La tauromaquia, asegura, le dejó grandes aprendizajes para su vida personal: “Grandes amistades” y la oportunidad de conocer “muchos países y personas muy importantes”. México, en particular, abrió sus puertas a Robleño en los últimos años, permitiéndole vivir experiencias únicas.

Fernando Robleño (@fernando.robleno)

En sus últimos días en México, Robleño se prepara para su última tarde en la Monumental de Aguascalientes, un día “de muchas emociones” en el que espera poder mostrar su tauromaquia y que el toro le permita “hacer algo bonito”.

Si tuviera que resumir su carrera en una frase, Robleño eligió: “Pasión, entrega y mucho sacrificio”. Desde sus inicios, aprendió que “nada llega gratis” y que todo requiere “esfuerzo, superación, ganas de mejorar y nunca rendirse”.

Finalmente, Robleño dedicó un mensaje de “agradecimiento eterno” a la afición mexicana: “Me siento reconocido y como en casa. La admiración que me han mostrado desde el primer día no la olvidaré nunca”. Aunque se despide de los ruedos, Robleño espera volver a México para visitar a sus compañeros y amigos.