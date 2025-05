¿Quién es? Real Madrid tendrá el fichaje de una leyenda para el Mundial de Clubes

La maquinaria del Real Madrid ya se mueve. Con el ciclo de Carlo Ancelotti en cuenta regresiva, la directiva merengue está lista para escribir un nuevo capítulo en su historia… y todo apunta a que el protagonista será alguien que ya supo brillar en el club, pero ahora desde otra trinchera.

“Estos serán mis últimos partidos en el Bayer”, declaró recientemente el actual entrenador del Bayer Leverkusen, en lo que muchos han interpretado como la señal definitiva de un fichaje inminente con destino al Santiago Bernabéu.

Florentino Pérez elige a un histórico como refuerzo para el Mundial de Clubes

Fabrizio Romano, el periodista especializado en fichajes más respetado del momento, no dejó lugar a dudas: el objetivo principal del Real Madrid para sustituir a Ancelotti es Xabi Alonso. Y más que un candidato, es una decisión tomada. “El contrato está listo, el salario no es un problema, y el Leverkusen no pondrá trabas”, escribió Romano en sus redes.

De hecho, el club alemán ya busca al reemplazo del estratega que rompió la hegemonía del Bayern y llevó al Leverkusen a un título histórico de Bundesliga... invictos, y el primero en la historia de Las Aspirinas.

El cerebro del mediocampo estará en el banquillo Merengue

Xabi Alonso, exmediocampista con clase de otra época, vistió la camiseta blanca entre 2009 y 2014, y ahora se perfila como el próximo DT del club de sus amores. El mismo que alguna vez mandaba con pases quirúrgicos desde el círculo central a Cristiano Ronaldo, ahora dará órdenes desde la zona técnica.

Su cláusula de salida, incluida al renovar con el Leverkusen en 2023, contempla una única excepción: el Real Madrid. Y ese día ha llegado. Los blancos tocaron la puerta… y Xabi la abrirá, según información de Fabrizio Romano.

Xabi Alonso será DT del Real Madrid

Aunque su carrera como técnico comenzó apenas en 2019 con la Real Sociedad B, el palmarés de Alonso ya impone respeto: un ascenso en España, una Bundesliga invicta, una Pokal y una Supercopa alemana. Y ahora, todo indica que tomará las riendas del equipo más laureado del planeta justo antes de disputar el nuevo Mundial de Clubes en 2025.

La transición será silenciosa, pero contundente. Ancelotti tiene un pie en la selección de Brasil, y en Madrid ya todo está preparado para que uno de casa retome el legado. El futuro del banquillo blanco huele a nostalgia, liderazgo y renovación total.