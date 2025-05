Henry Martín lanza contundente mensaje: “No nos quejamos del arbitraje, tenemos para eso y más”

A solo unas horas de que el balón ruede en el Estadio Ciudad de los Deportes con motivo del juego de Vuelta de los cuartos de final de la Liga MX; Henry Martín, el capitán del América, salió ante los medios a dar una declaración por lo sucedido en el Estadio Hidalgo y hablar de sus expectativas para el cierre de serie.

En medio de la conferencia de prensa, el goleador se animó a hablar de la polémica jugada que se dio en el juego de Ida, en la que el arquero de Pachuca salió a chocarlo violentamente evitando el gol, pero al caer en fuera de lugar, la tarjeta roja fue invalidada por el silbante.

Sobre esto, Martín señaló su descontento por el mal arbitraje en el partido, asegurando que en el momento de la jugada sí se molestó por la mala marcación, pero ahora eso es algo que no le preocupa, ya que el América no se suele quejarse por esos temas.

“Ellos argumentaban que era fuera de lugar, nosotros, que independientemente era un golpe directo al jugador. El árbitro tomó su decisión. Yo le hice ver que no estaba de acuerdo, que había tomado una mala decisión. Las cosas pasaron así, no nos quejamos, no nos enfocamos en ello, no nos frustramos por eso, sabemos que tenemos la capacidad para eso y más. Si queremos seguir avanzando es contra todo”, aseguró el capitán de las águilas.

¿Qué necesita América para clasificar a semifinales?

Luego de haber empatado sin goles en el duelo de Ida de los cuartos de final, la mira de América está puesta en un resultado positivo que le dé el boleto a semifinales, aunque es importante destacar que un empate le daría la clasificación por la posición en la tabla.

El juego está pactado para disputarse el próximo 10 de mayo a las a 21:10 horas en el corazón de la Ciudad de México, siendo el encuentro que daría al segundo semifinalista tras el Necaxa vs. Tigres.