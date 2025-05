John Cena lanza brutal amenaza a Randy Orton previo a BackLash: “Mañana se muere su infancia”

BackLash 2025 en St. Louis se ha convertido en uno de los eventos más esperados por la fanaticada de la WWE, ya que durante varios shows semanales, la cartelera del Premium Live Event se ha llenado de combates llamativos. Uno de ellos es sin duda el John Cena vs. Randy Orton por el Campeonato Indiscutido, mismo que ha dejado promos memorables.

Durante el show previo al mencionado evento, una edición más de SmackDown tuvo lugar, cerrando con una impresionante promo del líder de Cenation en la que arremetió en contra del Asesino de Leyendas, asegurando a los fanáticos que durante BackLash, su infancia morirá.

¿Qué fue lo que mencionó John Cena sobre Randy Orton?

Cena, quien se coronó en la última edición de WrestleMania, arremetió en contra de La Víbora, asegurando que al vencerlo probara que es un mentiroso. De acuerdo con sus palabras, Orton solo ha usado su apellido para posicionarse en la empresa, faltando a sus responsabilidades y trabajando poco en la WWE.

“Me aseguraré de que crezcan rápido probando que Orton es un mentiroso. La persona a la que más él mintió es a él, Trabajo Arduo, Lealtad y Respeto. En el primero puedo decir que solo tiene este trabajo por su familia y nunca se ha hecho responsable por sus fracasos, usando su estrellato y conexiones para evitar el trabajo, es el más gran de en desperdiciar su talento”, inició señalando.

Por otro lado, el campeón señaló que en términos de lealtad y respeto también deja mucho que desear su rival, siendo una persona que en la WWE solo se ha dedicado a cobrar sin exigencias.

“Orton piensa que estar en un trabajo por mucho tiempo es lealtad, pero eso solo es cobrar un cheque. Ser leal es una persona con la que puedes contar y ustedes no pueden contar conque me quite el campeonato, después de 25 años de lesiones y mala actitud no se puede contar con él para nada”, sentenció.