Penta cae ante Dominik Mysterio en BackLash y deja escapar el título Intercontinental

Las emociones en BackLash 2025 en St. Louis no se detienen, ya que luego de haber vivido un debut por todo lo alto de Jeff Cobb, el universo de la WWE fue testigo de una nueva oportunidad de Penta Zero Miedo para hacerse con el Campeonato Intercontinental perteneciente a Dominik Mysterio.

Sorpresivamente, este combate no terminó como muchos hubieran esperado, puesto que los esfuerzos del azteca no fueron suficientes. En un arranque, Zero Miedo dio muestra de su gran calidad con un gran juego de cuerdas y estilo aéreo, pero en contraste el llaveo de Mysterio también dio de que hablar.

Cuando en un momento Penta parecía tener dominada la contienda, aparecieron los miembros del Día del Juicio para apoyar al campeón. Si bien sus intenciones fueron frenadas por el juez, quien los mandó al backstage, este no pudo impedir la intervención de El Grande Americano.

Mientras el tercero en el ring estaba impidiendo la entrada de Bálor, Penta intentó un salto desde la tercera cuerda, ahí apareció en enmascarado para golpear al mexicano con una placa de metal en su cabeza. Esto le costó el conteo de tres y una nueva oportunidad por el título.

¿Qué sigue para Penta Zero Miedo?

Esta rivalidad entre gladiadores de raíces mexicanas parece tener aún algunos capítulos por escribir, pero también es importante mencionar que en días recientes ha trascendido que la empresa tiene planes de juntar a Penta con su hermano Rey Fénix.

Esta información es solo un rumor, pero las posibilidades de ver de nuevo a los Lucha Brothers, incrementan al saber que la rivalidad con Mysterio, quizás lo obligue a buscar ayuda para hacer frente a todos los miembros del Día del Juicio y recientemente a El Grande Americano.

Para completar esta unión solo haría falta el cambio demarca de alguno de los dos.