Deudores alimenticios podrían ser vetados de los estadios de Tigres y Rayados

Los partidos de futbol profesional en Nuevo León podría dar un giro radical, esto después de que una diputada de Morena propuso vetar de todos los recintos deportivos a los deudores alimenticios.

¿Se quedarán sin acceso a estadios?

La funcionaria, Greta Barra, es quien está promoviendo dicha iniciativa, la cual tiene como objetivo negar el acceso a deudores alimenticios en cada uno de los espacios deportivos, culturales y conciertos de Nuevo León que tengan un aforo superior a 800 personas.

Esto significa a que aquellos aficionados que no otorguen pensión a sus hijos, no podrán ingresar al Estadio Universitario y BBVA para ver los juegos de Tigres y Rayados de Monterrey, respectivamente.

De momento solo se trata de una propuesta, pero la diputada argumenta que, si este tipo de personas tienen los recursos para gastar dinero en un evento deportivo, también deberían tener para apoyar a sus hijos.

“Si en Nuevo León debes la pensión ya no vas a poder entrar al estadio. Las personas deudoras alimentarias no podrán acceder a eventos masivos arriba de 800 personas, esto para priorizar el derecho que tienen las niñas y los niños a los alimentos, la educación y la recreación. No se vale que los papás se gasten el dinero en diversión cuando no cumplen con sus obligaciones con sus hijos”, dijo Greta Barra durante un video publicado por el H. Congreso de Nuevo León.

Es importante mencionar que dicha iniciativa se encuentra en revisión y propone que la Comisión Estatal de Derechos Humanos sea quien supervise que se respeten los derechos de las personas para que no existan situaciones arbitrarias o discriminatorias.

Es importante mencionar que este tipo de veto ya existe en Argentina, específicamente en la ciudad de Buenos Aires, donde aquellos que estén registrados como deudores alimentarios, no pueden acudir a los juegos del Boca Juniors.