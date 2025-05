Llaman a Tigres el “América de Nuevo León” por eliminar polémicamente al Necaxa

Los Rayos del Necaxa terminaron su participación en el Clausura 2025 después de una dolorosa eliminación a manos de los Tigres de la UANL en el duelo de vuelta de los cuartos de final.

En dicho encuentro el conjunto dirigido por Nicolás Larcamón tenía amarrado su boleto a semifinales, ya que iba ganando 2-1 en tiempo de compensación; sin embargo, en los últimos minutos, un polémico gol de los felinos igualó la serie para darle el pase a la siguiente ronda.

Denuncian robo a Necaxa

Esta anotación desató la polémica en redes sociales, ya que en la jugada de la anotación hubo un ligero contacto de Nicolás Ibáñez sobre el guardameta, Ezequiel Unsain, que muchos consideraron que se debió marcar como falta.

Sin embargo, al momento de revisar la acción del gol, los encargados del VAR no mostraron este golpe en cámara lenta, sino más bien se enfocaron en el momento en que el portero del Necaxa perdió el esférico.

Por tal motivo, muchos internautas denunciaron robo contra los Rayos, asegurando que el VAR es una mafia del futbol mexicano. Incluso, hubo quienes calificaron a Tigres como el “América de Nuevo León” por la supuesta ayuda arbitral.

“El VAR es un asco, nunca le mostraron el pisotón de Ibáñez al arquero”, “Felicidades Tigres por este atraco histórico, el América de Nuevo León”, “El Gato vio el color amarillo y se acordó de su patrón”, fueron algunos de los comentarios.

De momento, la Liga MX no ha emitido un comunicado para determinar si efectivamente hubo falta o no, aunque algunos expertos en el tema como Felipe Ramos Rizo aseguran que no hubo falta.

Además, de acuerdo con el periodista, David Medrano, el abanderado le avisó al Gato Ortiz de una supuesta falta al momento en que el cancerbero de Necaxa perdió el esférico, es por eso que la jugada de Ibáñez no fue revisada a detalle.