Necaxa alza la voz por dudoso arbitraje contra Tigres, piden audios del VAR

La controversia que provocó la jugada que permitió el empate a dos goles de Tigres, donde Necaxa alega una falta no sancionada que influyó directamente en el resultado del partido y, por ende, en su eliminación de la liguilla; ya provocó reacciones desde la directiva hidrocálida.

El director deportivo de Necaxa, José Hanan, no se guardó nada y expresó su profundo malestar por la actuación del VAR y la decisión del árbitro central, Marco Antonio ‘El Gato’ Ortiz, de validar el gol que significó el empate a dos tantos para Tigres.

Tigres UANL v Necaxa (Photo by Azael Rodriguez/Getty Images) (Azael Rodriguez/Getty Images)

“Ya expresamos a la Comisión el desacuerdo. Pedimos las grabaciones y audios del VAR, como de micrófonos en cancha para ver porqué se toma esa decisión o en base a qué. No hay más que se pueda hacer. Que esas cosas no vuelvan a suceder y que se tomen cartas en el asunto. Hay mucho sacrificio, esfuerzo, años de trabajo, millones de dólares en inversión para que se escape un torneo por una decisión como está. La decisión la respetamos, porque no hay nada más que hacer, pero no estamos de acuerdo en la decisión que se tomó y nos sentimos totalmente perjudicados”, declaró Hanan a ESPN.

El directivo de Necaxa describió las sensaciones del club como “muy negativas, de frustración e impotencia”, ya que estuvieron a escasos minutos de avanzar a las semifinales del Clausura 2025, antes del autogol de Alejandro Mayorga.

La polémica en la jugada previa al gol de Tigres; Hanan sostiene que el VAR pasó por alto revisar una acción que pudo haber invalidado el tanto: una plancha de Nicolás Ibáñez sobre el portero de Necaxa, Ezequiel Unsain. Según Hanan, esta falta fue señalada por el primer asistente, pero el árbitro central la ignoró y dio por bueno el gol.

Tigres avanzó a semifinales con gol polémico. Mexsport (Gustavo Valdez/Gustavo Valdez)

“Unsain sale con los puños, Ibáñez claramente lo plancha y no se queda tirado. Por los valores pedimos que no se quede tirado, no se queda tirado y ellos analizan una posible falta entre el ‘malabareo’ de Unsain y Mayorga, pero ahí está la patada. El jugador de Tigres llega tarde y hay un contacto contra el portero. La acción es clara. No se revisa en el VAR, revisan la posterior y ahí claramente no hay falta”, explicó Hanan.

El directivo cuestionó el protocolo del VAR en esta jugada al decir: “¿Por qué no se revisa esa jugada? Se enfocan en los segundos posteriores y ahí no hay acción para invalidar el gol. El línea en cancha marca foul y se anula, luego llaman al árbitro al Var para revocar la decisión. Fue confuso el protocolo del Var. Respetamos la decisión. No tenemos nada en contra de Comisión o el árbitro. No estamos de acuerdo con la decisión y nos sentimos perjudicados”, concluyó.

El Necaxa se encuentra en espera de la respuesta de la Comisión de Arbitraje.