Nailea Vidrio recibe críticas tras título del Pachuca: “Más TikToks que minutos jugados”

Nailea Vidrio es una de las jugadoras más populares de la Liga MX Femenil y este lunes consiguió su primer campeonato junto al Pachuca, que superó al América en la final del Clausura 2025.

Sin embargo, el ser popular también puede acarrear críticas, que son las que está recibiendo la futbolista, después de que las Tuzas levantaran su primera copa en la Liga mexicana.

La centrocampista compartió en Instagram Stories múltiples videos de las celebraciones y festejos que realizó junto a sus compañeras tras levantar la copa, así como un baile a través de TikTok,

Si bien, recibió varias felicitaciones por coronarse con el Pachuca, también hubo múltiples críticas contra ella, debido a que consideran que no aportó nada para este logro, ya que solo disputó tres minutos en todo el campeonato, que fue ante el Juárez de la jornada 8.

Algunos de los mensajes que recibió fueron: “Felicidades para las que realmente dieron todo y sí jugaron, no nada más puro TikTok”, “Se nos dio, dice”; “Felicidades Nai, nape mejor que tú para calentar la banca”; “¿Se nos dio? Si tú no juegas y ni aportas nada futbolístico, está solo para ser una cara y sobre todo estás por tu padre, porque talento no tienes”; “3 minutos. No nos engañemos”; “Más TikToks que minutos jugados”; “Llevas más historias que minutos jugados en los últimos… tres torneos”; “Mi compa que no hizo nada del proyecto y tuvo 10 de calificación”.

Nailea Vidrio juega en la Liga MX desde que se formó en 2017. De hecho, debutó con el Pachuca en el Apertura 2017 y se mantuvo con las Tuzas hasta el Clausura 2020. A partir del Apertura 2020 fichó con el León, que es el equipo en el que más ha jugado, aunque dejó al club en el Clausura 2022.

Tuvo un breve paso por el Cruz Azul, en el Apertura 2022 y Clausura 2023; para volver a Pachuca en el Apertura 2023. Sin embargo, no ha logrado hacerse de la titularidad en el conjunto hidalguense.

Eso sí, su popularidad ha ido en aumento debido a que es muy activa en las redes sociales. En Instagram comparte imágenes de su vida y constantemente publica fotos de sus vacaciones, por lo que acumula más de 900 mil seguidores; mientras que en TikTok suma 700 followers a los que siempre recompensa con videos de los trends más populares.