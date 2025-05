¿Dupla con Martinoli? Perro Bermúdez volvería a las narraciones de futbol

Enrique Bermúdez de la Serna lleva varios meses fuera de los medios de comunicación tras su salida de Televisa Univisión, pero todo apunta a que pronto volverá a las pantallas con una importante televisora.

¿Dónde trabajará?

El histórico narrador había dejado en claro hace unos meses que difícilmente volvería a la tv y, aunque se especuló que llevaría a cabo un proyecto personal en YouTube, parece que nuevamente comentará partidos de futbol.

El Perro Bermúdez es un histórico de la narración deportiva. Foto: Instagram

Esta situación ha provocado que crezcan las especulaciones sobre una posible dupla entre el Perro Bermúdez y Christian Martinoli en TV Azteca, recordando que son dos de los mejores narradores de la última época, razón por la que muchos aficionados desean verlos juntos en las transmisiones de futbol.

Sin embargo, esto de momento tendrá que esperar, ya que el propio Bermúdez de la Serna ha afirmado que “nunca traicionaría a la mano que le dio de comer”, en referencia a que no trabajaría con la televisora del Ajusco.

De momento, la empresa que ha buscado los servicios del comentarista deportivo es Tubi, plataforma digital de Fox que ha ganado relevancia en México con variedad de contenido.

Actualmente, dicha plataforma transmite en vivo partidos de la Copa de Campeones de Concacaf, Liga MX, Premier League y FA Cup. Aunque de momento no hay nada cerrado, se rumora que Tubi le ofrece al Perro Bermúdez un rol protagónico para retirarse como los grandes de los medios de comunicación.

Perro Bermúdez tuvo complicaciones de salud

Es importante mencionar que, en enero de este año, el histórico comentarista reveló que estuvo al borde de la muerte por una insuficiencia cardiaca provocada por la presión arterial y de la acumulación de agua en los pulmones.

“La electricidad de mi corazón estaba fallando y me dio una neumonía. Tenía mucha agua en los pulmones que se debió a que el corazón no estaba bombeando suficiente sangre. Estuve en riesgo de muerte. Me pusieron unas mangueritas en la nariz para respirar oxígeno. Aun así me empezó a faltar el aire. Apreté el botón rojo de emergencia. Afortunadamente recibí una gran atención médica, contó en entrevista con TV Notas.