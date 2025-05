Cruz Azul le pega al América y se acerca a la final del Clausura 2025

Cruz Azul se acercó a la final del Clausura 2025, tras vencer 1-0 al América, en la semifinal de ida que se disputó en el Estadio Olímpico Universitario.

El primer tiempo tuvo pocas emociones. Por parte de la Máquina se dio un disparo de Mateusz Bogusz, que apenas se fue desviado y otro de Rodolfo Rotondi que atajó Luis Ángel Malagón; mientras que del lado de las Águilas, Kevin Álvarez voló su remate pese a que llegaba en buena posición ,despues de un contragolpe.

La polémica se presentó al minuto seis, cuando el árbitro Luis Enrique Santander no marcó un penal por una mano de Érik Lira, que cortó la trayectoria del balón cuando Cristian Borja intentaba recortarlo.

La situación cambió en la segunda mitad cuando los cementeros se fueron al frente en el marcador. Al minuto 58, en un tiro de esquina, Nacho Rivero se elevó y conectó un potente testarazo para vencer a Malagón.

Tres minutos después, los celestes pudieron ampliar su ventaja. Ángel Sepúlveda recibió un pase profundo, peor no logró superar al cancerbero americanista.

La situación se complicó para los locales, al 65’, cuando Nacho Rivero le propinó una dura entrada a Álvaro Fidalgo. En un principio el silbante solo amonestó al cruzazulino, peor al revisar la acción en el VAR, terminó por expulsar al centrocampista.

No obstante, el América no supo aprovechar la ventaja numérica y no creó peligro en el área contraria, hasta el último minuto con un disparo de Fildalgo que se fue por un lado de la portería.

De esta forma, el Cruz Azul puso fin a la racha del América de 17 partidos sin perder en Liguilla, además dio un paso importante para la final del Clausura 2025.

El partido de vuelta se llevará a cabo el próximo domingo en el Estadio Ciudad de los Deportes. La Máquina calificará con cualquier empate o sacando el triunfo. Mientras que las Àguilas deben ganar en su casa, ya que calificarían con la igualada en el marcador global.