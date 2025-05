Leyenda del Manchester United califica como “error” la venta de Chicharito

El legendario defensor del Manchester United, Rio Ferdinand, despertó una vez más el debate sobre la decisión del club de vender al delantero mexicano Javier “Chicharito” Hernández, calificándola como un “gran error”.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Rio Ferdinand sobre Chicharito?

En recientes declaraciones, Ferdinand, quien compartió vestuario con Hernández durante sus años en Old Trafford, no escatimó en elogios hacia el atacante, destacando sus cualidades y el impacto que tuvo en el equipo.

Chicharito

Ferdinand, conocido por su franqueza y análisis agudo, expresó su incomprensión ante la salida de Chicharito, especialmente considerando la capacidad del mexicano para encontrar el fondo de la red y su ética de trabajo ejemplar.

“Chicharito, lo amo, qué gran tipo”, declaró Ferdinand a TNT Sports México; “Fue un gran ejemplo para un jugador joven que llega a un país diferente, un nuevo entorno, un club grande con grandes expectativas, y demuestra que hay que trabajar duro. Este tipo trabajó duro”.

El exdefensor central enfatizó la dedicación, la concentración y el deseo de aprender de Javier Hernández, cualidades que lo convirtieron en un modelo a seguir para los jóvenes futbolistas.

“Estaba concentrado, enfocado, quería aprender, hacía preguntas. El ejemplo perfecto para cualquier jugador joven, y no sorprende lo que logró y cómo llegó a hacer grandes cosas”.

Ferdinand, quien ganó dos títulos de la Premier League junto a Hernández, lamentó la falta de oportunidades que el delantero tuvo en sus últimos años en el club, lo que finalmente llevó a su salida.

“Ojalá se hubiera quedado en el United por más tiempo. Creo que fue un gran error del United venderlo, una locura venderlo. No sé por qué lo hicieron, pero era un jugador magnífico y los defensas no podían defender contra él. Tenía demasiado movimiento, su movimiento era hermoso. Lo amaba, era un gran chico y todavía hablo con él hoy. Estoy seguro de que si vuelvo a México, él me cuidará”.

Rio Ferdinand

Las declaraciones de Ferdinand se suman a las crecientes voces que cuestionan la gestión de algunos de los entrenadores que sucedieron a Sir Alex Ferguson, quienes no supieron aprovechar el talento y la eficacia de Hernández.