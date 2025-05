Pietrasanta recibe respuesta tras burlarse del acento de La Volpe: “De Futbol, no sabes nada”

La resaca que dejó el primer episodio entre Cruz Azul y América de las series de semifinales del Torneo Clausura 2025 está dando mucho de que hablar y es que más allá del resultado, nuevas situaciones extracancha han robado reflectores. Una de ellas es el intercambio de palabras que tuvieron Jorge Pietrasanta y Ricardo La Volpe en redes.

X fue el sitio en el que el analista de ESPN y el estratega intercambiaron declaraciones, esto luego de que Pietrasanta decidiera burlarse el acento del exjugador apuntando que no se entendía nada de su pronunciación aparte de su forma de llamar al deporte como ‘fulbo’.

"Ahora entiendo, La Volpe analiza el fulbo, no futbol, por eso no le entiendo casi nada cuando habla, solo cuando dice fulbo", escribió en su cuenta personal.

Es importante recordar que esto le hizo en referencia a la participación del entrenador en la transmisión de TUDN del Clásico Joven en semifinales. Por ello, La Volpe decidió responder contundente argumentando su poco conocimiento del juego.

“Dejando de lado el ataque personal que hacés sobre mi acento, te contesto solo en materia deportiva. No me entiendes, ni me entenderás por qué de “Fulbo”, no sabes nada“, sentenció Ricardo La Volpe.

La reacción de la gente en redes sociales

Tras esta discusión en redes, el apartado de comentarios explotó en reacciones de los fanáticos del deporte, muchos de ellos festejando la respuesta del colaborador de TUDN, Ricrdo La Volpe, y otros simplemente tomándolo como una discusión normal que tomo un tono de humor.

Destacar que Tras la respuesta del exjugador, Jorge Pietrasanta no emitió una réplica y, por el contrario, un personaje que sí apareció fue Andrés Vaca, quien se limitó a compartir una carcajada que demostró lo curioso de la situación entre los dos comunicadores deportivos.

Finalizar señalando que La Volpe apunta para tener una nueva participación en TUDN, esto en los juegos de vuelta al ser el analista estrella de la cadena.