¡Duelo a vida o muerte! India Sioux y Hera chocarán por el Campeonato Nacional Femenil

Este sábado 17 de mayo, la Arena Coliseo será testigo de un emocionante duelo titular, cuando India Sioux defienda por primera vez el Campeonato Nacional Femenil ante la joven retadora Hera, quien se ganó esta oportunidad tras coronarse en el Torneo del Día de las Madres la semana pasada.

“Estoy muy nerviosa, pero emocionada. He trabajado para estas grandes oportunidades que no me han regalado, esto es por lo que yo trabajé. Va a ser un honor para mí enfrentarla, daré mi 100% para que esa lucha más que un premio para nosotras sea para el público. Esta oportunidad es muy grande, tengo que decirle que la juventud y el campeonato nos vamos a ir juntos el sábado”, mencionó la retadora en el noticiero CMLL Informa.

Por su parte, India Sioux, quien obtuvo el título el pasado 7 de marzo al vencer a Sanely, busca consolidarse con su primera defensa exitosa. Ante las declaraciones de su retadora, respondió con seguridad:

“Hera, te prometo una gran lucha. Tu juventud es admirable, pero te llevarás una experiencia más, no el campeonato.”

¿Cuáles son las luchas que complementan el cartel?

Además del esperado combate titular, la función contará con un cartel espectacular. En la lucha estelar, Místico y Atlantis harán equipo para enfrentar a dos auténticas amenazas: Bárbaro Cavernario y Último Guerrero.

En el duelo semifinal, Atlantis Jr. y el Hijo del Villano III protagonizarán un electrizante match relámpago.

Para el evento especial de la noche, se presentará una tercia de experimentados, conformada por Blue Panther, El Pantera y Panterita del Ring, quienes tendrán como rivales a Akuma, Gemelos Diablo I y II.

Otros encuentros destacados verán a Dulce Gardenia, Rey Cometa y Espíritu Negro enfrentarse a Kraneo, Infarto y Alom, mientras que la función arrancará con un combate de mini estrellas entre Último Dragoncito, Galaxy y Shockercito vs. Mercurio, Full Metal y Rostro de Acero.