Revelan que David Faitelson y Álvaro Morales tuvieron un enfrentamiento en una entrega de premios

Estos dos periodistas han estado envueltos en muchas polémicas, y es que a lo largo de su trayecto en el mundo deportivo, han tenido diversos problemas uno con el otro. Pues en los últimos meses, el conductor del programa deportivo Futbol Picante, no olvida a David Faitelson y siempre se mantiene haciendole criticas sobre su llegada a Televisa, por lo que la tiradera sigue sin llegar a su fin.

Y es que Álvaro Morales recientemente habló sobre el encuentro que tuvo con Faitelson en unos premios de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos, donde ambos fueron premiados al mismo tiempo y mencionó el momento incómodo que ambos vivieron: “Fue muy incomodo para él, yo creo el wey está muy desesperado de tanto que lo exhibí en ESPN”.

Álvaro Morales subió a sus historias de Instagram una explicación de los hechos el día de la premiación y a los pocos minutos lo eliminó, pero el medio de comunicación Pido Mano Deportes, rescató dicho video.

“La federación mexicana me dio un conocimiento que nadie esperaba que me lo iban a dar. Y resulta que estaba David (Faitelson) y cuando me vio, se c*** y luego iba su lady y cuando me dieron el premio decía ‘c*** tu madre. Fue una cosa que no me podia ni saludar. Como siempre lo humillé porque yo me preparo y estudio y él es un burro”, declaró el Brujo.