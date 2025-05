Vampiro Canadiense aplaude que WWE adquiera la AAA: “Fue comprada para evolucionar”

Reconocido como uno de los grandes ídolos de la lucha libre en las últimas décadas; el Vampiro Canadiense brindó su opinión sobre uno de los temas más controversiales del momento: la compra de AAA por parte de WWE.

En entrevista exclusiva con Publimetro; sin rodeos y con el estilo frontal que lo caracteriza, el ícono de los encordados aseguró que la lucha libre mexicana no solo no va a morir, sino que está entrando en una nueva etapa de evolución internacional.

¿Qué opinó el Vampiro Canadiense de la compra de la WWE?

“La lucha libre va a seguir. Simplemente es como cuando Hugo Sánchez se fue a jugar a otro país: el futbol mexicano no murió. Ahora pasa lo mismo, pero con la lucha”, declaró con firmeza.

Vampiro Canadiense Entrevista Exclusiva (@edson_deportes)

Para Vampiro, este movimiento representa una oportunidad para proyectar el talento mexicano al mundo, como ya ocurre con atletas en la NFL, UFC y otros deportes globales.

El luchador fue más allá y criticó duramente la reacción negativa de algunos fanáticos y conocedores que ven esta fusión como una amenaza: “WWE compró AAA y muchos dicen ‘¡ya se murió la lucha!’ ¿Tú crees que van a invertir medio millón de dólares porque no tiene futuro?”, sentenció.

Según Vampiro, el público está perdiendo de vista el verdadero alcance del plan. Señaló que plataformas como Netflix, donde WWE ya tiene presencia, abren un camino enorme para que la lucha libre llegue al espectador moderno en su idioma, con su gente y en sus términos.

Vampiro Canadiense. El esteta fue figura de la lucha libre en México.

Finalmente, cuando se le preguntó si regresaría al cuadrilátero bajo el sello de WWE, no lo dudó: “Si me llaman y me ocupan por algo, sí”. Así, Vampiro deja abierta la puerta a un posible regreso a la escena global, esta vez en una empresa que, asegura, no busca destruir la lucha mexicana, sino llevarla a su máxima expresión.